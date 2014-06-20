أشهر الأفلام العربية عن تضحية الأم…فهل أعطتها حقها؟

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لا شك أن الفن يلعب دورا محوريا في حياتنا، فهو انعكاس للواقع الذي نعيشه بصورة يومية.

وبمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام آثرنا الوقوف على بعض الأعمال الفنية التي رصدت دور الأم في حياة أبنائها فوقع اختيارنا على هذه الأعمال تحديدا.

1- المرأة المجهولة

تم انتاج هذا الفيلم عام 1959 والقصة للكاتب الكبير محمد عثمان أما الاخراج فقد كان لمحمود ذو الفقار.

جسدت الفنانة القديرة شادية دور البطولة وإلى جانبها زهرة العلا وكمال الشناوي وعماد حمدي وشكري سرحان ونجمة ابراهيم وكوكبة أخرى من النجوم.

تتزوج فاطمة ( شادية) من الدكتور أحمد (عماد حمدي) ابن الحسب والنسب وتعيش معه في سعادة لا ينغصها إلا معاملة الحماة التي كانت ناقمة على الزيجة نظرا لتدني المستوى الاجتماعي لزوجة الإبن.

تنجب فاطمة لإبنها سمير وتتورط في أحد القضايا المخلة بالشرف ظلما وبهتانا. لم ينتظر الزوج ظهور براءة زوجته، ولكي يتجنب الفضيحة يأخذ طفله ويسافر للخارج لتعيش الأم حياة بائسة ومريرة ولكنها لم تنقطع عن الدوران حول البيت علها تلمح ابنها أو تقابله لكن دون فائدة.

تمر السنوات ويعود ابنها محاميا مرموقا في المجتمع وتتورط في قضية قتل ويتطوع هو للدفاع عنها دون أن يعرفها.

الفيلم يندرج ضمن أعمال التراجيديا كما تضمن أغنية للفنانة شادية تعد من أروع أغاني الأمومة وهي “سيد الحبايب يا ضنايا انت”.