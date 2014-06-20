أهم مصادرك للحصول على الفيتامينات والمعادن وفوائدها

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أولاً، فيتامين A وهو يقوي الخلايا والبشرة ويحمي من السرطان والشيخوخة المبكرة. ومن خير مصادر الحصول عليه الجزر والمشمش والسبانخ والبيض والحليب والكبد والكنتلوب.

ثانياً، فيتامين 6B يساعد الجسم في التمثيل الغذائي للأحماض الأمينية والبروتينات، كما أنه يخفف متاعب الحيض، وغالبا ما يكون لدى النساء نقص في هذا الفيتامين، ويمكن تعاطيه كمكمل فيتاميني مركب، ومن أفضل مصادر الحصول عليه القمح الكامل والموز والتونة والحبوب الكاملة والأرز الأسمر.

ثالثاً، فيتامين 12B يحتاجه الجسم ليعمل الجهاز العصبي بشكل سليم، وكذلك لإنتاج كرات الدم الحمراء، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول اللحم والبيض والحليب، أما النباتيون فينصحون بتعاطيه في صورة مكملة.

رابعاً، فيتامين C يستخدم في تكوين الكولاجين كما أن له أيضا دوراً مهما يلعبه كمضاد للأكسدة ويستخدم لامتصاص الحديد وتكوين الأجسام المضادة ومن أهم مصادر الحصول عليه الكشمش الأسود والموالح كالبرتقال والجريب فروت والكرنب المسوق والفلفل الأخضر.

خامساً، فيتامين D وهو ينظم نمو وإصلاح العظام بالسيطرة على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ويوجد في زيت كبد سمك (القد والرنجة والماكريل والسردين والسلمون) والحليب المدعم بفيتامين D.

سادساً، فيتامين E هو من مضادات الأكسدة المهمة، ويحمي من أذى الشوارد الحرة التي تروج للشيخوخة، وهذا الفيتامين أيضا مسؤول عن النمو والكبر الطبيعي، ويمكن الحصول عليه من البذور كبذور زهرة الشمس وبذور نبات العصفر وكذلك من المكسرات كاللوز والبندق والجوز والحليب وبذور القمح والزيوت النباتية كزيت الذرة.

سابعاً، الكالسيوم يساعد في الوقاية من هشاشة العظام التي تصيب كثيرا من النساء بعد انقطاع الطمث، كما إنه يبني العظام والأسنان ويساعد في تنظيم ضربات القلب وتجلط الدم ومن أهم مصادر الحصول عليه الحليب والروب والمكسرات والبذور والبروكلي والخضراوات خضراء اللون والبقوليات والسمك خصوصاً السردين والقبقب (الكابوريا) والقد وعشب الراوند.

ثامناً، الحديد يقي من الإصابة بفقر الدم (الأنيميا)، وينشط إنتاج الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين إلى الخلايا، ومن أهم مصادر الحصول عليه الكلاوي، ودبس قصب السكر، وسمك التونة، والبقوليات كالعدس، وعشب البحر، والمنتجات كاملة الحبوب، وصفار البيض.

تاسعاً، المغنسيوم يساعد في نمو العظام، وسلامة عمل الأعصاب والعضلات، ويوجد في سمك القد، والماكريل والخضراوات ذات الأوراق الخضراء، وبذور زهرة الشمس، والليمون.

عاشراً، السيلينيوم يكمل فيتامين E كمضاد للأكسدة، وينشط النمو والكبر، ويوجد في المأكولات البحرية، والتونة، وبذور القمح، والحليب، والكبد، والدجاج، والبروكلي، والملفوف، والكرفس والثوم والبصل.

حادي عشر، الزنك يساعد في التئام الجروح، وينشط نمو وإصلاح الخلايا، ويوجد في بذور السمسم واليقطين وزهرة الشمس، والسمك، والحليب، والمحار، والمنتجات كاملة الحبوب، ولحم الديك الرومي، وفول الصويا، وصفار البيض.