حذاري من الوقوف اليومي على الميزان … افضل طريقة لقراءة صحيحة للوزن

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دبي- ريم حنبظاظة

يلجئ الكثيرين إلى قياس وزنهم يومياً،اثناء اتباعهم للريجيم هذا السلوك تصفه اخصائية التغذية هيفاء فهد، “بانه هوس وتصرف محبط للغاية، فإذا قمت بقياس وزنك يومياً قد تصاب بالإحباط وربما تجد تقدمك في الحمية الغذائية بطيء جداً، ما يؤدي لقرار التخلي عن الحمية وبالتالي تستمر معاناتك مع السمنه لذلك لابد من اتباع الطريقة الصحيحة لقياس الوزن، لضمان الاستمرارية وتحقيق الهدف وهو الوصول الى الوزن الذي نريد وقد اوضحت أ. هيفاء كيف يكون ذلك.

الاسلوب الامثل لاخذ قراءه صحيحة للوزن

حدد يوم واحد فقط في الأسبوع لقياسه

أحرص أن يكون صباحاً بعد استعمالك دورة المياه

ان يكون بعد تناول الوجبة على الأقل 10 ساعات

القياس بملابس خفيفة

بالنسبة للنساء يجب قياس الوزن بعد الدورة الشهرية بخمسة أيام.

لقياس محيط الخصر والأرداف يحدد فقط يوم واحد في الشهر.

وفي كل الأحوال تنصح أ. هيفاء بأن لا نستسلم فالحمية الغذائية ليست معركة مع دهونك بقدر ما هي معركة مع إرادتك.

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