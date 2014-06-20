أفضل طرق إعداد الدجاج المشوي والمقلي

شارك

من الأكلات المحببة للصغار والكبار الدجاج بأنواعه المتعددة ولكن إعداد أطباق لذيذة منه يحتاج إلى فن ومهارة. إليك طريقتان جديدتان لعمل الدجاج بتتبيله مميزة للشي والقلي، فكوني معنا..

أولا : دجاح مشوي في أسياخ خشبية

المقادير :

4 صدور دجاج مقطع مربعات

4 ملاعق كبيرة زيت

فصان من الثوم مفروم

عشب ليمون – عرقان

بصلتان

ملعقتان كركم

ملعقة كزبرة

ملعقة صغيرة فلفل أحمر (حسب الرغبة)

ملعقة ملح + ملح فلفل اسود

ملعقة سكر

الطريقة:

1- ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي الثوم، عشب الليمون، البصل، والزيت.

2- أضيفي عليهم الكركم، الكزبرة، الفلفل الأحمر الحار، الملح والسكر.

3- اخفقي المكوّنات حتى تتداخل.

4- ضعي الدجاج في وعاء وأضيفي إليه التتبيلة.

5- اتركي الدجاج في التتبيلة لـ6 ساعات على الأقل قبل الشوي.

6- شكّي الدجاج في أسياخ خشبية واشويها على الفحم حتى تنضج من كل الجهات.