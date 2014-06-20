أفضل وسائل العناية بشعر ابنتك الخفيف

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اجعلي جمال شعر ابنتك وصحته هدفك الأسمى دائمًا والذي يتطلب منكِ عناية فائقة نظرًا لما يشغله الشعر من أهمية بالنسبة للإناث، لذا عليك الاهتمام بشعر ابنتك حتى ينمو صحيًا وبخصلات قوية وناعمة. وفي بعض الأحيان، نجد الكثير من الأمهات يشتكين من شعر بناتهن وخفته ويحاولن معرفة سبب ذلك ومعالجته كوني معنا لتتعرفي على هذه النصائح والخطوات:

– اعتمدي لطفلتك تسريحة ذيل الحصان، فهي من أكثر التسريحات التي تساعد على إطالة شعر الفتيات وزيادة كثافته.

– تجنبي تسريحة الضفيرة أو قللي منها، لأنها تسبب خفة الشعر بسبب شد الضفيرة.

– لابد من قص أطراف شعر ابنتك كل 45 يوم على الأقل، فالبنات في العمر الصغير يتميز شعرهن بأنه ينمو بسرعة، وعليك اختيار شكل القصة التي تلائم عمر ابنتك.

– استخدمي ربطات شعر خفيفة وناعمة على شعر طفلتك مثل تلك المغطاة بأشرطة ساتان أو أقمشة ناعمة ولا تستخدمي أبداً الأشرطة المطاطية (الأساتك).

– اعطي طفلتك الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تحافظ على رونق الشعر.

– تجنبي الإكثار من استخدام مستحضرات العناية بالشعر وتصفيفه كالجل والاسبراي.

– تجنبي استخدام كريمات الفرد والصبغات لشعر طفلتك خاصة إذا كانت دون سن الخامسة.

– استخدمي الحناء لشعر طفلتكِ، لما تحتويه من مواد طبيعية تساعد في تقوية خصلات الشعر.

– تجنبي شد الشعر كثيراً عند ربطه، لأن ذلك يسبب صلعًا من مقدمة الرأس.

– استخدمي بعض الوصفات والزيوت الطبيعية التي تساعد على تكثيف شعر طفلتك مثل: زيت اللوز أو زيت السمسم أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الخروع.