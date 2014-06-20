أفضل طرق لتخليص طفلك من عادة مص الإصبع

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بشكل عام يعتاد الأطفال الرضع بسرعة على عادة المص، النابعة من الفطرة الطبيعية على مص الحليب من ثدي الأم، وفي الحقيقة، اكتشف الأطباء أن بعض الأطفال يبدؤون بعادة مص إبهامهم خلال فترة حياتهم في الرحم.

وفي كثير من الحالات تختفي عادة مص الأصبع تدريجياً مع نمو الطفل، وذلك في سن الست أو السبع شهور من عمر الطفل إلا أن بعض الأطفال قد لا يتوقفون حتى سن الذهاب إلى المدرسة، حيث يشعرون بالحرج من أصدقائهم، ويتوقفون.

ولكن ما يؤرق الأمهات، أن بعض الأطفال يستمرون في هذه العادة حتى مرحلة مبكرة من الطفولة. فكيف يمكن التخلص من هذه العادة؟

السبب في استمرارها لمرحلة متأخرة

بالرغم من أن هذه العادة قد لا تعني بالضرورة أن الطفل مصاب بمشكلة نفسية. إلا أن استمرار هذه العادة قد يشير إلى وجود فراغ أو سأم كبير في حياة الطفل، الأمر الذي يدفعه إلى اللجوء إلى إبهامه للشعور بالأمان والطمأنينة.

العلاج

أفضل طريقة لمنع الطفل الأكبر سناً من مص إبهامه، تكون بعدم التحدث معه بشأن هذه المشكلة، وإهمالها، لان الطفل سيصاب بردة فعل إذا قمت بمعاقبته أو محاولة التقليل من شأنه بسبب هذه العادة. ولأن الطفل الأكبر من 3 سنوات يستعمل عادة المص للتخفيف من السأم،

حاولي صرف انتباهه بواسطة لعبة.

حاولي مدحه ومكافئته إذا توقف عن عادة مص الإبهام أو قلل منها

اعرضي عليه جوائز مالية وألعاب لقاء التوقف، ولا تقومي أبداً بمعاقبته

إذا لم تنجح هذه الطرق، استشيري الطبيب وسوف يعطيك نصائح لوقف هذه العادة، ويمكن أن يعطيك أداة تسمى واقي الإبهام، وهو غطاء بلاستيكي أو مطاطي يوضع على الإبهام لتذكير الطفل بعدم مص أبهامه.

حاولي التخفيف من التوتر والقلق في حياة طفلك، فبعض الأطفال يستعملون إبهامهم للتخفيف من التوتر. لا تضغطي على طفلك للتوقف عن مص أبهامه، ولكن تحدثي إلى معلمته بشأن الضغوط في المدرسة، وحاولي التخفيف عنه في المنزل، وإشغال وقت فراغه بالألعاب المسلية.