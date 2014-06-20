أكثر التمارين الرياضية الفعالة لرشاقتك

شارك

هنا وصف قصير لبعض الأنواع المختلفة للتمارين الرياضية المفيدة والمؤثرة في اعطائك الجسم المتناسق والمشدود يمكنك أن تجربيها:

دراجات التريض

ستجدين هذه الدراجات في كل نادي صحي تقريباً، وبالمثل لو كنت تستمتعين باستعمالها وكانت لديك المساحة الكافية في منزلك يمكنك الاستثمار في واحدة مثلها . والتريض باستعمال هذه الدراجة سوف يقوي ويناغم الساقين ويقوي عضلة القلب وتوسع الأوعية الدموية أيضاً، فقط عليك الحفاظ على المواظبة على القيام بهذه الرياضة لمدة 20 دقيقة كل يوم

جهاز الارتداد

جهاز الارتداد عبارة عن ترامبولين صغير يوجد في كثير من صالات الجيم وهو ليس مكلفاً ومن ثم يعتبر مثالياً أيضاً للاستعمال المنزلي. ما عليك سوى تشغيل بعض الموسيقى والقيام ببعض الحركات الاستعراضية والقفز.

دوائر الجيم

كثير من صالات النوادي الصحية توفر دوائر تعتبر مفيدة للقلب والأوعية الدموية فهذه الدوائر سريعة ومكثفة لكنها فعالة جداً.

التجديف وآلاته

تعتبر عملية التجديف وآلاتها الرياضية فعالة جداً وتمرين شامل.

السباحة

أنت بحاجة إلى أسلوب أو نهج جيد لجعل السباحة تمريناً أيروبيكياً – فسباحة الصدر البطيئة مثلاً، من غير المحتمل أن ترفع معدل خفقان قلبك، ما لم تكوني غير لائقة بدنياً ومع هذا فهي تمرين تمنح تناغم عام وشامل للجسم حيث يوفر الماء مقاومة للعمل عكسه مما يكسب اللياقة العالية .

استعراضات الأيروبكس

إن لم تكوني قد مارست الرياضة لبعض الوقت فلا تتوجهي مباشرة لفصل من فصول الأيروبكس بل اتجهي نحو فصول تهيئة الجسم أولاً حيث سيتم تعليمك كيفية السيطرة على الجسم والأوضاع الجيدة للجسم في الجلوس والوقوف والمشي. حينئذ يمكنك التطور إلى فصول استعراض الأيروبكس وستؤدين الحركات بشكل أكثر فاعلية. ويمكن لفيديوهات الاستعراض للمبتدئين أن تساعد أيضاً في الحصول على بداية جيدة.

العدو والجري

هذه التمارين مفيدة لعضلة لقلب والأوعية الدموية ونحت أو تشكيل أسفل الجسم بشكل أفضل. مع هذا فتأثيرها عال ويمكن أن تضع ضغطاً على المفاصل، اعلمي أن المشي وسيلة جيدة للبداية.

تمارين “الدرجة”

تمارين رياضية شائعة في النوادي الصحية ويمكن تأديتها في البيت باستعمال “درجة” ذات تصميم خاص. هذه التمارين بديل عظيم لفصول الأيروبكس، وتضم بعض الدرجات الجديدة أيضاً أنظمة ذات بكرة داخلية تعطي مقاومة وتوفر تريضاً أفضل علماً بأن هناك بعض الفيديوهات الخاصة بذلك أيضاً.

تمارين دائرة الملاكمة

طريقة جديدة للتريض تضم حركات تدريب ملاكمين وتمرين للقلب والأوعية الدموية وتمرين أثقال، إنها ممتعة وسريعة وفعالة جداً، ابحثي عن فصل من فصول هذه التمارين في النوادي الصحية الموجودة في منطقتك.

نصيحة: اجعلي التريض عادة ومتعة لكن لا تقعي في فخ الإفراط فيه بلا تؤدة وتأن.

شارك

Comments

comments