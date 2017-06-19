خبر حملها تلقى 8 ملايين إعجاب على “إنستغرام”….. بيونسيه تضع توأماً

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كشفت العديد من المواقع الالكترونية العالمية التي تهتم بأخبار المشاهير أن المطربة الأمريكية بيونسيه وضعت توأمها في مدينة لوس أنجلس، وتعيش هذه الأيام بصحبة زوجها مغني الراب جاي زي وابنتهما أسعد أيام حياتهما، لكن ذات المواقع لم تنقل أي تفاصيل عن جنس التوأم ولا الأسماء التي تم اختيارها لهما، ولا تاريخ الولادة، كون الثنائي مازال حريص على التكتم، ولم يتقاسموا الخبر إلا مع المقربين من العائلة والأصدقاء.

تمكنت عدسات الإعلاميين من ضبط زوج الفنانة العالمية الشهيرة بيونسي، ويتعلق الأمر ب “جاي زي” وابنتهما بلو أيفي في مستشفى يتواجد بمنطقة لوس أنجليس يوم الخميس الماضي، وقال مصدر مقرب في تصريح خص به مجلة “بيبول”، أن الثنائي “بيونسيه و”جاي زي” يعيشان أسعد أيام حياتهما، وشرعا في مقاسمة هذا الخبر السار مع الأقارب والأصدقاء، يذكر أن الأم بيونسيه تبلغ من العمر 35عاماً، كانت قد أعلنت لجمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “أنستجرام” عن خبر حملها شهر فبراير الماضي، وتعتبر هذه النجمة واحدة من أقوى النساء في مجال صناعة الموسيقى في العالم.

وكان هذا الإعلان الذي نشرته قد حصد ما لا يقل عن 8 ملايين إعجاب، خلال اليوم الأول من نشره وصار بذلك المنشور الأكثر إعجاباً على موقع إنستجرام.

يذكر أن الفنانة بيونسيه مطربة وممثلة، في رصيدها ما لا يقل عن 10 جوائز غرامي، نشأت في مدينة هيوستن الكائنة بولاية تكساس الأمريكية، غنت في العديد من مسابقات الغناء والرقص منذ نعومة أظافرها أي عندما كانت طفلة صغيرة، واشتهرت في نهاية عقد التسعينات وصارت بعد ذلك رئيسة للفرقة الغنائية النسائية “دستنيز تشايلد”.