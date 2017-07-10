Biaf 2017 تكريمات محلية وعالمية وأزياء راقية

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اسماء لبنانية مبدعة وشخصيات عربية وعالمية مهمّة تمَّ تكريمها مساء الأحد في التاسع من شهر يوليو في خلال حفل مهرجان Biaf2017 الذي يُقام سنوياً في مدينة بيروت، وينتظره آلاف الأشخاص. والمهرجان برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وهو يعدُّ مهرجاناً تكريمياً راقياً في لبنان والشرق الأوسط.

الشخصيات تمَّ تكريمها بسبب تميزها وبصمتها في مختلف المجالات، وذلك من خلال أضخم حفل حضاري أقيم في “اليخت كلوب” في خليج الزيتونة البحري في بيروت، وقد تخلل المهرجان مفاجئات عديدة، وإستثنائية بدورته الثامنة والتي أُهديت إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

قدمت الحفل الإعلامية ريما نجيم، وكانت كلمة رئيس ومؤسس مهرجانات بياف الدكتور ميشال الضاهر، وكلمة للوزير جمال الجراح ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري.

وتتالت التكريمات، وأبرزها: تكريم سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي، وتكريم الكاتب المصري وحيد حامد، وتكريم الفنان العالمي كريس دو بورغ، وتكريم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وتكريم الممثلة الباكستانية مهيرة خان، وتكريم رجل الأعمال محمد شقير، وتكريم النحات الأرمني اللبناني مكرتش مازمانيان، وتكريم الإعلامية اللبنانية مي شدياق، وتكريم الممثل اللبناني عمار شلق، وتكريم رجل الأعمال بيار تابت، وتكريم الممثلة جوليا قصار، وتكريم مصممة الأزياء أمل أزهري، وتكريم الممثلة المصرية ليلى علوي، تكريم الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وتكريم الممثلة التركية نور فتاح أوغلو، وتكريم الفنانة نيكول سابا، وتكريم الفنان الفرنسي العالمي جان جاك لافون، وتكريم الإعلامية السورية زينة اليازجي.

تخلل الحفل، أغنيات ولوحات فنية.