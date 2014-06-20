مدينة جبيل اللبنانية الأثرية (بيبلوس)… تعرض زهورها وألوانها الساحرة!

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اختُتمت بالأمس فعاليات معرض الزهور، الذي تقيمه لجنة مهرجانات بيبلوس كل عام، ويعتبر من أهم نشاطاتها السنوية، في مدينة جبيل اللبنانية الأثرية، التي لبست ثوباً من الورود والزهور، في عرس الربيع الرائع، فمع بداية أجمل الفصول، كانت اللجنة قد افتتحت “سوق الأزهار والمنتجات القروية التقليدية”، في حضور حشد كبير من الفعاليات والمواطنين، تقدمهم رئيس بلدية جبيل زياد حواط وأعضاء البلدية ورئيسة لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية لطيفة اللقيس وأعضاء اللجنة وجمع من المخاتير، وبمشاركة حرفيين ورسامين و فنانين.

وفي قبالة الحديقة العامة في المدينة السياحية، كان المشهد أخّاذاً، إذ لا جمال يضاهي جمال الزهور بألوانها الرائعة والديكورات الأروع، تحت عنوان “بيبلوس: سحر الألوان في موسم الورود”، على أنغام موسيقى”parade”، التي أضفت روعةً على الأجواء المفعمة بالفرح.

تحدث في حفل الافتتاح رئيس بلدية جبيل، موجهاً دعوة لزيارة المدينة في موسم الربيع وتشجيع مزارعي الورد والشتول، الذين وفدوا من القرى والبلدات لعرض شتولهم الزراعية المميزة ومنتجاتهم القروية في المعرض. وأشادت رئيسة مهرجانات بيبلوس الدولية لطيفة اللقيس بالمهرجان الذي يستقبل الأمهات من كل القرى والمدن وكل المهتمين بتزيين حدائقهم وشرفات منازلهم في فصل الربيع.

يذكر أن هذا السوق أصبح تقليداً سنوياً في المدينة التاريخية، التي تبعد حوالي 37 كلم شمالي بيروت، ويعود تاريخها كمدينة مسكونة الى حوالي 7 آلاف سنة قبل الميلاد.