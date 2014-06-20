هيفاء وهبي تحصد لقب الفنانة الأكثر شهرة وتتوج بجائزتين

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توجت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بجائزة الماسية العالمية الثمينة The Diamond Apple Award ، كما حصدت جائزة أكثر الفنانات العربيات شهرة، خلال حفل Big Apple Music Awards الضخم لعام 2016،والذي استقطب أهم النجوم العرب والعالميين، ونظم في مدينة نيويورك،وكانت قد تألقت النجمة هيفاء في هذا الحفل.

فقد قامت النجمة هيفاء والملقبة بالديفا بتسلم جائزتها،فاغتنمت الفرصة لترفع عبارات الشكر والامتنان إلى جمهورها، وأشادت أيضا بجهود القائمين على تنظيم هذا الحفل العالمي.

وفي لفتة مميزة، من قبل القائمين على الحفل جرى قبل منح الفنانة هيفاء لجائزتها، أن عرض فيديو يبث فيه العديد من الرسائل المعبأة بمشاعر الحب، او التي يكنها لها جمهور المعجبين وعشاق فنها عبر العالم، وهذا ما زاد من سعادة النجمة وكان فاتحة للتتويج بطعم خاص، لتصعد بعد ذلك على المنصة وتتسلم جائزتها.

وقد سرقت هيفاء وهبي الأضواء باطلالتها الساحرة خلال الحفل، حيث ارتدت فستانين خطفا الأنظار، أحدهما كان فستان طويل مرصع باللون الذهبي، صممته العلامة العالمية الشهيرة “بالمين”، بينما الفستان الثاني كان قصيرا وبكم واحد بلون ذهبي ساطع، وانتقت له حذاء جميل من توقيع دار الأزياء الفرنسية “ديور”. واختارت الفنانة الظهور بتسريحة شعر ناعمة مموجة وماكياج هادئ.

يذكر أن هيفاء وهبي مطربة وممثلة وفنانة استعراضية، تنحدر من أب لبناني وأم مصرية، أصدرت العديد من الألبومات والأغاني المصورة كفيديو كليب، وتواصل تحقيق نجاحها الفني بخطى ثابتة، حيث ينتظر جمهورها ما تطلقه من أغاني بشغف، ويتابع أعمالها الفنية في التمثيل بترقب.

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