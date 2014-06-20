ركوب الدراجة يقيك من الازمات القلبية

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وكالات

أثبتت أبحاثا سابقة كثيرة المزايا الصحية لركوب الدراجة كجزء من تدريبات بدنية معتادة، إلا أن أظهرت دراستان حديثتان، أن البالغين الذين اعتادوا على ركوب الدراجة سواء للمتعة أو كوسيلة نقل ربما يقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يقضون وقتا كبيرا في ركوب الدراجة.

وحلل في هذه الدراسة بيانات أكثر من 4500 بالغ دنمركي اعتادوا ركوب الدراجات إما كوسيلة نقل أو للترفيه، وأوضح الباحثون إنه على مدى 20 عاما من المتابعة قلت إصابة راكبي الدراجات بأزمات قلبية بما يتراوح بين 11 في المئة و18 في المئة بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يمارسوا مطلقا ركوب الدراجات.

كما وجدت الدراسة أيضا، أن ركوب الدراجة لفترة لا تزيد عن ساعة أسبوعيا وفر بعض الحماية ضد مرض الشريان التاجي، وتشير الدراسة أيضا إلى أن الوقت لم يفت مطلقا لبدء ممارسة رياضة ركوب الدراجات.

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