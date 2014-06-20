أزياء

الملك الحاضر دائماً …. حقائب وأحذية تتألق بالأسود في ربيع وصيف 2017-2018

by شفاء مصطفى
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لا يأفل نجم اللون الأسود أبداً عن ساحة الموضة في عالم الأزياء والإكسسوارات فهو سيد الألوان بدون منازع في كل المواسم ولا تستغني عنه أية سيدة ومع إطلالة كل موسم نجده يتألق في تصاميم عديدة ومتنوعة وفي موسم ربيع وصيف 2017-2018 جادت قريحة دور الأزياء بأجمل التصاميم للأحذية والحقائب باللون الأسود..

وسواء اخترت الكعب العريض أو الرفيع وسواء كانت حقيبة يدك كبيرة أو صغيرة فيمكنك دائماً أن تنسقي بينها وبين حذائك لإطلالة أنيقة وملفتة تليق بك…

سالفاتور فيراغامو Salvatore Ferragamo

حقيبتك من

  • سالفاتور فيراغامو Salvatore Ferragamo
  • بالانشياغا Balenciaga
  • جورجيو أرماني Giorgio Armani
  • لويس فويتون Louis Vuitton
  • بالمين Balmain

روبرتو كافالي Roberto Cavalli

حذائك من

  • كلوي Chloe
  • روبرتو كافالي Roberto Cavalli
  • جورجيو أرماني Giorgio Armani
  • دولتشي آند غابانا Dolce and Gabbana

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