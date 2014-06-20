الملك الحاضر دائماً …. حقائب وأحذية تتألق بالأسود في ربيع وصيف 2017-2018

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لا يأفل نجم اللون الأسود أبداً عن ساحة الموضة في عالم الأزياء والإكسسوارات فهو سيد الألوان بدون منازع في كل المواسم ولا تستغني عنه أية سيدة ومع إطلالة كل موسم نجده يتألق في تصاميم عديدة ومتنوعة وفي موسم ربيع وصيف 2017-2018 جادت قريحة دور الأزياء بأجمل التصاميم للأحذية والحقائب باللون الأسود..

وسواء اخترت الكعب العريض أو الرفيع وسواء كانت حقيبة يدك كبيرة أو صغيرة فيمكنك دائماً أن تنسقي بينها وبين حذائك لإطلالة أنيقة وملفتة تليق بك…

حقيبتك من

سالفاتور فيراغامو Salvatore Ferragamo

بالانشياغا Balenciaga

جورجيو أرماني Giorgio Armani

لويس فويتون Louis Vuitton

بالمين Balmain

حذائك من