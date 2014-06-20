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منار صبري

بعد أكثر من 20 سنة من إطلاق علامتها التجارية، تستمر بوبي براون بتحديد الأسلوب الذي تعتمده النساء في الماكياج والطريقة التي يرون أنفسهن بها ففي عام 2010، استلهمت مجموعة ماكياجها من اعتقادها بأن “جميع النساء جميلات بدون ماكياج، ولكن استخدام الماكياج المناسب يعزز جمالهن” فقدمت بوبي حملتها “عززي جمالك” التي تظهر نساء حقيقيات من جميع فئات المجتمع. وفي عام 2013، أطلقت بوبي حملتها “عززي جمالك” للنساء والفتيات، وكانت مبادرة عالمية تم تكريسها لتمويل المنظمات غير الربحية التي تناضل لتمكين المرأة والفتاة من خلال التعليم.

دعونا نتعرف على أهم المحطات في مسيرة بوبي براون صانعة الجمال:

1980بعد حصولها على شهادة بالماكياج المسرحي من كلية Emerson، توجهت بوبي إلى مدينة نيويورك لتعمل كفنانة ماكياج احترافية.

1981حصلت بوبي على أول مقال مصور لها — مع مجلة غلامور.

1987حصلت بوبي على أول صورة غلاف لمجلة Vogue مع المصور المعروف باتريك ديمارشييه والعارضة الشهيرة نعومي كامبل.

1990ابتكرت بوبي 10 ألوان طبيعية من أحمر الشفاه وذلك بعملها مع أحد الكيميائيين.

1991 أطلقت بوبي لأول مرة خط المنتجات الاساسية من أحمر الشفاه في Bergdorf Goodman في مدينة نيويورك. توقعت بوبي بيع 100 إصبع من أحمر الشفاه خلال الشهر الأول وكانت النتيجة أنه باعت هذا العدد في اليوم الأول.

1992 غيرت بوبي مظهر الماكياج مع إطلاق ألوانها الفريدة من منتجات ماكياج الأساس الصفراء اللون.

1995 أطلقت بوبي خط منتجاتها للعناية بالبشرة المصممة لإعداد البشرة من أجل تطبيق الماكياج بمظهر خال من العيوب. باعت بوبي إمبراطورية الجمال الخاصة بها إلى مجموعة شركات Estée Lauder.

1996 أطلقت بوبي موقع bobbibrowncosmetics.com

2001 احتفلت بوبي بالذكرى العاشرة لتأسيس بوبي براون كوزمتيكس. وأسست بوبي شراكة على مدى عام مع Dress for Success.

2003 أصبح منتج بوبي الأيقوني Shimmer Brick جزء دائم من خط الانتاج. اليوم، يباع، كل دقيقة، عبوة من Shimmer Brick في مكان ما من أنحاء العالم.

2009 حضرت بوبي تنصيب الرئيس باراك أوباما ونائب الرئيس جو بايدن، وصممت ماكياج الدكتور جيل بايدن.

2010 أطلقت للمرة الأولى حملة “عززي جمالك” الاعلانية التي تظهر صور ا “لنساء حقيقيات” قبل الماكياج وبعده. عينت بوبي من قبل الرئيس أوباما في اللجنة الاستشارية لسياسة التجارة والمفاوضات (ACTPN). وألفت بوبي كتابها السادس “قواعد الجمال” لإعطاء المرأة الشابة القواعد الأساسية للجمال التي يحتجن إليها ليشعرن بالجمال والثقة.

2011 بوبي براون كوزمتيكس – أول علامة تجارية للماكياج تؤسسها إمرأة – تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 20. أطلقت بوبي مجلتها الجديدة على الإنترنت EverythingBobbi.com.

2014 أطلقت بوبي، بالتعاون مع Safilo، نظارات بوبي براون، مجموعة من النظارات الشمسية ونظارات العيون للقراءة. ألفت بوبي كتابها الثامن كل ما يخص العيون. عينت بوبي رئيس تحرير Yahoo Beauty.

اليوم ، تعتبر بوبي كوزمتيكس العلامة التجارية الأولى من نوعها التي تؤسسها إمرأة. تتوفر العلامة في أكثر من 60 بلدا وتوزع على وكلاء حصريين إضافة إلى 75 محل قائم بحد ذاته.

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