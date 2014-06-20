نصائح تبعدك عن “هشاشة العظام”

شارك

أكثر ما يقلق المرأة التي تصل إلى سن الأربعين أو الخمسين وأحياناً قبل ذلك السن، إصابتها بما يعرف بهشاشة العظام التي تعتبر من المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً بين النساء، ورغم أن هذا المرض تعود أسبابه إلى عامل السن عند المرأة وانقطاع الطمث لكن خبراء الصحة لا يلقون باللوم على هذا العامل بل على العادات الغذائية والحياتية غير الصحية للمرأة بصورة عامة.

والنصائح التالية التي يقدموها لك ستساعدك في الحفاظ على صحة عظامك وبعدك عن خطر التعرض لمشكلة هشاشة العظام.

الكالسيوم

تناولي كمية كبيرة من الأغذية التي تحتوي على عنصر الكالسيوم لتكوين عظام قوية وصحية، وينصحك خبراء العناية بصحة العظام للاستمتاع بعظام صحية، أن تقومي بالمواظبة على تناول الحليب ومنتجات الألبان والخضروات التي تحتوي على عنصر الكالسيوم.

التغذية

تناولك للأغذية المناسبة التي تحتوي على كل العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم وخاصة الفيتامينات وعناصر تحتاجها العظام لتحافظ على خلاياها، يساعدك في الحماية من مشكلة هشاشة العظام وقلة كثافتها، لذلك احرصي على تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين د لتنشيط إنتاج جسمك لعنصر الكالسيوم الضروري لصحة العظام.

التدخين

اتباعك بعض العادات غير الصحية قد يكون سبباً للإصابة بهشاشة العظام وقلة كثافتها، حيث أثبتت الدراسات الطبية أن المدخنين ومتناولي الكحوليات أكثر عرضة للإصابة بأمراض هشاشة العظام وذلك لتأثير التدخين وتناول الكحوليات على خلايا العظام.

التعرض للشمس

من العادات الصحية التي ينصحك بها خبراء العناية بالعظام التعرض لأشعة الشمس في الأوقات المناسبة للحفاظ على صحة الجسم والعظام بشكل خاص، لذلك احرصي على التعرض لأشعة المشمس في الأوقات الصحية كالتعرض لها في الصباح أو قبل الغروب واحرصي على الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة حتى لا يتعرض جسمك وبشرتك لأضرار الأشعة فوق البنفسجية.