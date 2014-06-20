مليون ونصف كتاب في افتتاح الدورةال35 لمعرض الشارقة

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وكالات

افتتح الأربعاء معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين تحت شعار “اقرأ أكثر” بمشاركة 1681 دار نشر من 60 دولة تعرض مليون ونصف المليون عنوان كتاب، وتحل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ضيف شرف الدورة الخامسة والثلاثين.

ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة من الأدباء والمفكرين والكتاب من بينهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج والكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله والروائي اللبناني جورج يرق والشاعر السعودي محمد المقرن والشاعرة الإماراتية ميسون صقر القاسمي والروائي الكويتي طالب الرفاعي.

شهد الافتتاح الذي أذاعته قناة الشارقة على الهواء مباشرة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وعدد من وزراء الثقافة العرب والمفكرين والأدباء والدبلوماسيين العرب والأجانب.

وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب في كلمة الافتتاح “قد يعتقد الكثيرون أن الشارقة تحتفي اليوم بالدورة الخامسة والثلاثين للمعرض فقط.. فهذا ما يبدو للبعض، إلا أن الحقيقة أنها تحتفي بحصيلة معادلة صعبة جمعنا فيها ثقافة العرب والعالم وطرحنا منها الجهل والتخلف وضربنا فيها التطرف والحقد وقسمناها على كل محب للثقافة والكتاب فكانت النتيجة أن نجتمع كل عام من مختلف جنسيات العالم هنا في الشارقة لنحتفي بالإنسان والسلام والحوار والمحبة والعلم والكلمة المقروءة.”

الجدير بالذكر أن المعرض يشمل عدة برامج من بينها (المقهى الثقافي) و(ركن الطهي) و(برنامج الطفل) و(ركن التواقيع) إضافة إلى (محطة التواصل الاجتماعي) حيث يلتقي زوار المعرض مع مشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويستمر حتى الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني في مركز إكسبو الشارقة.

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