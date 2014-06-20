ولادة الطفل الأول للنجمين برادلي كوبر وإيرينا شايك بعيداً عن الإعلام

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رحب الممثل برادلي كوبر وعارضة الأزياء إيرينا شايك بقدوم طفلهما الأول إلى الحياة بعيداً عن الإعلام، وقالت مجلة “بيوبل” أن الطفل ولد قبل أسبوعين.

اختارت العارضة الروسية إيرينا (31 عاماً) وزوجها الممثل برادلي (42 عاماً) عدم الكشف عن جنس الطفل قبل الولادة، وأرادوه مفاجأة.

والتقطت عدسات الكاميرة في وقت سابق في 30 مارس إيرينا مع والدتها أثناء التسوق، لكنها بقت متكتمة على أخبار الولادة، خصوصاً وأن هذا حملها الأول.

وأوضح مصدر مقرب منها أن إيرينا ” تحب رؤية طفلها من برادلي ينمو في بطنها”، وعلى الرغم من كبر بطنها في الحمل، إلا أنها حافظت على جمالها ولياقتها البدنية، حيث كانت تمارس الرياضة برفقة مدرب خاص. الجدير بالذكر أن برادلي وإيرينا ارتبطا مايو 2015، وظهرت أخبار حملها عندما كانت قد تعثرت أثناء المشي في عرض “فيكتوريا سيكريت” العام الماضي.