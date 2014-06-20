ومن الفن ما قتل وفاة ممثل أثناء قيامه بدور الغريق

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أيمن الرفاعي

توفي الممثل البرازيلي المحبوب “دومينجوس مونتانييه” غرقا بنهر ساو فرانسيسكو عن عمر يناهز 54 عاما.

الغريب في الأمر أن السباحة في الأنهار ليست شائعة في معظم الدول ومنها البرازيل فما الذي دفعه إلى القيام بذلك؟

بحسب ما أعلنته مجموعة” جلوبو الإعلامية” فإن هذا الممثل كان يقوم بتصوير دور الغريق في مسلسل ” فيليو تشيكو” عندما غرق بالفعل ليلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء التصوير.

كان طاقم العمل قد استعد في الصباح الباكر لتصوير مشهد الغريق حيث نزل الممثل الشهير دومينجوس مونتانييه إلى النهر مع الممثلة كاميلا بيتانجا وكانت الأمور تسير بصورة طبيعية لكن حدث مالا يحمد عقباه.

حيث فوجئ طاقم العمل بزيادة تدفق سرعة التيار بشدة وقد نجحت النجمة كاميلا في الإحتماء بأحد الصخور لكن رفيقها مونتانييه قد غرق بالفعل ولم تسطع انقاذه. بعد بضع ساعات عثرت فرق الإنقاذ على جثته على عمق 30 مترا عالقة بين الصخور.

هذه الحادثة كان لها بالغ الأثر في المجتمع البرازيلي وخاصة أن الجمهور في هذا البلد يعشق مشاهدة المسلسلات التلفزيونية كما أن مونتانييه ممثل محبوب أيضا.

يذكر أن الممثل مونتانييه متزوج ولديه ثلاثة أطفال ولا نجد تعليقا إلا أن الفن الذي يسعد الجمهور ربما يتسبب في قتل الممثل.

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