شراكة بين جي بي آر والقافلة الوردية للتوعية بمرض سرطان الثدي

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سهام صالح

تستضيف جميرا بيتش ريزدنس، الوجهة التجارية التي طوّرتها دبي للعقارات، فعاليات حملة القافلة الوردية، وهي مبادرة للتوعية بسرطان الثدي بدولة الإمارات تقوم بها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وذلك لإقامة مجموعة من الفعاليات التي تعزز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

تقام فعاليات حملة التوعية على مدى يومين في جي بي آر يومي 14 و 15 أكتوبر 2016، بين الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً، بحيث تتضمن عيادة الفحص المجاني لسرطان الثدي ومعرض القافلة الوردية للأيادي الذهبية وشجرة الأمل. أما المنطقة المخصصة للأطفال فتتضمن ركوب المُهر والقلعة النطاطة والعديد من الأنشطة المسلية، فيما تشمل الفعالية هذا العام محطة للعناية بالأظافر لكافة محبي الجمال الراغبين بدعم الحملة.

وبعد نجاح الفعاليات العام الماضي، والتجاوب الهائل بإجراء اكثر من 200 فحص في مكان إقامة الفعالية، عملت القافلة الوردية بجدّ لنشر رسائل التوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، والذي يحتفي به العالم أجمع كشهر التوعية العامة بالمرض الذي يصيب الرجال والسيدات على السواء. وتتطلع الحملة هذا العام إلى زيادة أعداد زوار القافلة، وبالتالي زيادة أعداد الفحوصات التي تجرى للزوار.

وخلال مسيرتها السنوية عام 2015، قدمت القافلة الوردية عبر عياداتها المتنقلة فحوصات مجانية للكشف عن سرطان الثدي لأكثر من 5000 شخص من المواطنين والمقيمين في الإمارات، مما رفع إجمالي عدد الأشخاص الخاضعين للفحص إلى أكثر من 34,400 شخص منهم 7873 رجلا خلال السنوات الخمس الماضية. أجريت الفحوصات الطبية من قبل فريق مؤهل ومجهز بالكامل يضم 150 أخصائياً من الأطباء والممرضين والمساعدين والفنيين، بحيث شكل المواطنون الإماراتيون 62% من الأطباء المشاركين.

برنامج وأنشطة الفعالية:

محطة الأجنحة الطبية

محطة العناية بالأظافر

ركوب المهر والقلعة النطاطة للأطفال

شجرة الأمل

معرض الأيادي الذهبية

الوحدة المتنقلة لتصوير الماموغرام

الديكورات والإضاءة الوردية

بضعة شاحنات لبيع الأطعمة

العروض الترفيهية المتجولة

فنان الغرافيتي الوردي

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