السمنة المفرطة تسهم بانتشار خلايا سرطان الثدي

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أكدت دراسة أميركية حديثة أجراها باحثون في مركز “لينبرجر” الشامل للسرطان التابع لجامعة “نورث كارولينا”، من أن خلايا سرطان الثدي تقوى وتنمو وتنتشر بشكل أسرع فى أجسام المريضات اللاتي يعانين من السمنة المفرطة.

وقام فريق البحث بزراعة خلايا سرطان الثدي الثلاثية السلبية في 3 نماذج من الفئران، الأول نحيف، والثاني يعاني من السمنة المفرطة، والثالث كان يعاني من الوزن الزائد، لكن فقد وزنه وأصبح طبيعياً، وذلك لمراقبة نمو خلايا الأورام في النماذج الثلاثة.

فوجد الباحثون أن أورام الثدي انتشرت بشكل أسرع بين الفئران التي تعاني من السمنة المفرطة، بنسب أكبر بكثير من الفئران النحيفة أو التي فقدت وزنها الزائد.

وقال الباحثون، أن الأنسجة الدهنية المحيطة بالخلايا السرطانية تساعد الأورام الخبيثة على النمو والانتشار بشكل أسرع.

وأوضح الباحثون، أن فقدان الوزن يمكن أن يساعد أيضاً على تقليل انتشار خلايا السرطان.

الجدير بالذكر أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم، إذ يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنوياً حول العالم.