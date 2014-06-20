ليس طفلك المستفيد الوحيد…..الرضاعة الطبيعية تحميك من سرطان الثدي والاكتئاب

أكدت دراسة طبية جديدة أن الرضاعة الطبيعية عامل أساسي لحماية المرأة من سرطان الثدي. ولقد بينت الدراسة أن المرضعات هن الفئة الأقل عرضة من غيرهن من النساء للإصابة بسرطان الثدي.
فلاشك أن الرضاعة الطبيعية تعزز حظ الرضيع في أن يعيش حياة أطول، كما تقلل لديه احتمال الإصابة بداء السكري ومرض السمنة، وفق ما نقلت “سكاي نيوز”، ويتلقى رضيع واحد من أصل كل 5 في الدول المتقدمة، رضاعة الحليب إلى أن يكمل عامه الأول، فيما لا تتجاوز المدة 6 أشهر في الدول ذات الدخل المتوسط والضعيف.
ولقد أوضح الباحث سيزار فيكتورا، وهو من جامعة بيلوتاس في البرازيل أهمية الرضاعة لكل أفراد الأسرة من عدة جوانب قائلاً: أن الإرضاع الطبيعي يحافظ على الصحة والمال في كافة البلدان، سواء كانت فقيرة أو ثرية، وحذر من سريان اعتقاد خاطئ يرى أن حليب الأم الطبيعي يمكن تعويضه بباقي المنتجات الصناعية، دون حصول أضرار.
جديراً بالذكر أنه تراجعت الرضاعة الطبيعية إلى مستويات متدنية حول العالم، لاسيما في البلدان المتقدمة، ففي بريطانيا مثلاً، لا تتجاوز نسبة الأمهات اللائي أرضعن أبناءهن طبيعياً حتى إكمال العام الأول، واحداً بالمئة، فيما يصل المعدل إلى 2 بالمئة في إيرلندا، و3 بالمئة في الدنمارك، وتشير تجربة صغيرة إلى أن الحوافز المالية قد تشجع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، حتى يبلغ أطفالهن ستة شهور على الأقل.
ويوصي أطباء الأطفال بالرضاعة الطبيعة حتى ستة أشهر على الأقل، لأن ذلك يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرضع بالتهابات في الأذن والجهاز التنفسي ومتلازمة الموت المفاجئ للرضع والإصابة بالحساسية والسمنة والسكري في الطفولة.
كما أن هناك مزايا تعود على الأمهات أيضاً من إطالة فترة الرضاعة الطبيعية، إذ يرتبط ذلك بتقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب وتدهور حالة العظام وبعض أنواع السرطان.
ومن أجل الوصول إلى نتائج حقيقية ملموسة اختار الباحثون 18 أماً من ذوات الدخل الضعيف في بورتوريكو، لتلقي حوافز شهرية تصل إلى 270 دولاراً لإرضاع أطفالهن طبيعياً، وقارنوا عادات التغذية لديهن ولدى 18 أماً أخرى لم تحصل على أموال.
وكتب الباحثون في دورية طب الأطفال أنه بعد مرور ستة أشهر كانت 72 في المئة من الأمهات اللاتي يحصلن على حوافز مالية ليرضعن أطفالهن طبيعياً على عكس كل الأمهات اللاتي لم يحصلن على أموال، وقال كبير الباحثين في الدراسة يوكيكو واشيو من مؤسسة كريستيانا للرعاية الصحية وجامعة ديلاوير في نيوراك لرويترز هيلث “مثلت مساعدة الأمهات على الحفاظ على الرضاعة الطبيعية تحدياً خاصة بين المحرومات اجتماعياً واقتصادياً ومن ينتمين إلى جماعات عرقية لا تشجع الرضاعة الطبيعية”.
وختم كلامه قائلاً “على الرغم من أن العينة في الدراسة كانت صغيرة جداً إلا أنها تقدم نظرة ثاقبة للطريقة المحتملة لتحفيز الأمهات على الاستمرار في الرضاعة الطبيعة”.
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