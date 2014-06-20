ليس طفلك المستفيد الوحيد…..الرضاعة الطبيعية تحميك من سرطان الثدي والاكتئاب

فلاشك أن الرضاعة الطبيعية تعزز حظ الرضيع في أن يعيش حياة أطول، كما تقلل لديه احتمال الإصابة بداء السكري ومرض السمنة، وفق ما نقلت “سكاي نيوز”، ويتلقى رضيع واحد من أصل كل 5 في الدول المتقدمة، رضاعة الحليب إلى أن يكمل عامه الأول، فيما لا تتجاوز المدة 6 أشهر في الدول ذات الدخل المتوسط والضعيف.

ولقد أوضح الباحث سيزار فيكتورا، وهو من جامعة بيلوتاس في البرازيل أهمية الرضاعة لكل أفراد الأسرة من عدة جوانب قائلاً: أن الإرضاع الطبيعي يحافظ على الصحة والمال في كافة البلدان، سواء كانت فقيرة أو ثرية، وحذر من سريان اعتقاد خاطئ يرى أن حليب الأم الطبيعي يمكن تعويضه بباقي المنتجات الصناعية، دون حصول أضرار.

جديراً بالذكر أنه تراجعت الرضاعة الطبيعية إلى مستويات متدنية حول العالم، لاسيما في البلدان المتقدمة، ففي بريطانيا مثلاً، لا تتجاوز نسبة الأمهات اللائي أرضعن أبناءهن طبيعياً حتى إكمال العام الأول، واحداً بالمئة، فيما يصل المعدل إلى 2 بالمئة في إيرلندا، و3 بالمئة في الدنمارك، وتشير تجربة صغيرة إلى أن الحوافز المالية قد تشجع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، حتى يبلغ أطفالهن ستة شهور على الأقل.