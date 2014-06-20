وسائل مفيدة تساعد الأم المرضعة على إدرار الحليب

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لابد أن هاجسك كأم مرضعة إذا ما كان حليب ثديك الذي يتغذى عليه رضيعك كافياً ومشبعاً له أم لا ،لذلك سنقدم لك هنا عدة طرق تساعدك على زيادة إدرار نسبة الحليب لديك فكوني معنا..

– تناولي الأعشاب الطبيعية

لابد من استشارة طبيبك في تناول المكملات الغذائية من الأعشاب الطبيعية، التي تساعد على إدرار الحليب؛ كالحلبة وتوت العليق، فهما أشهر هذه المكملات المعروفة بفوائدها المذهلة خلال فترة الرضاعة الطبيعية..

– ركزي على الماء

من المهم المحافظة على تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، لضمان إنتاج المزيد من الحليب، فإذا حافظتِ على زيادة السوائل في جسمك ستلاحظين أن البول يكون فاتح اللون وشفاف.

– ابتعدي عن التدخين

تجنبي التدخين خلال فترة الرضاعة الطبيعية، لأن التدخين بشراهة مرتبط بانخفاض كميات الحليب وغيرها من مشكلات الرضاعة الطبيعية، مثل القيء وتقلصات المعدة والإسهال لدى الأطفال.

اكثري من تناول المكسرات

تناولي اللوز والكاجو والجوز المهمين جداً لزيادة الحليب، كما أنها وجبة ممتازة ويفضل أن تتناوليها نيئة دون إضافات، أو أضيفيها إلى الأطعمة المختلفة والحلويات والحليب.

دلكي الثدي

فالتدليك يساعدك على إنتاج حليب غني وذي سعرات حرارية عالية، وكذلك يُدر الحليب بصورة أسرع فيستفيد منها الرضيع

نصيحة:

الرضاعة الطبيعية تساعد على نمر طفلك بطريقة سليمة وتبعد عنه الأمراض التي تسببها زجاجات الرضاعة والحليب الصناعي الذي لا يعوض عن حليب الأم الطبيعي مهما كان يحتوي على مركبات غذائية أخرى