طائرة ’بريتلينغ دي سي – 3‘ الأسطورية تزور الشرق الأوسط

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أعلنت ’بريتلينغ‘ (Breitling)، الشركة السويسرية العريقة لتصنيع الساعات الفاخرة والمتخصّصة بساعات الكرونوغراف لقطاع الطيران، عن قيام طائرة ’بريتلينغ دي سي – 3‘ (Breitling DC-3) بجولة عالمية تكسر فيها الرقم القياسي وذلك خلال الفترة الممتدة بين مارس وسبتمبر 2017 بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ77 لهذه الطائرة الأسطورية، بحيث تصبح أقدم طائرة تدور حول العالم. وسوف تهبط الطائرة خلال رحلتها المميّزة في كل من الأردن، البحرين، قطر والإمارات العربية المتحدة.

هذه الجولة العالمية التي ستشمل الشرق الأوسط، الهند، جنوب-شرق آسيا، أمريكا الشمالية وأوروبا، ستبدأ وتنتهي في سويسرا، البلد الأم لعلامة ’بريتلينغ‘ التجارية، بحيث تنطلق الطائرة من جنيف في شهر مارس ثم تعود لتهبط من جديد في الدولة بشهر سبتمبر خلال ’معرض بريتلينغ سيون الجوي 2017‘ (Breitling Sion Airshow 2017).

وسوف تتوقّف ’دي سي -3‘ في كل من الأردن، البحرين، قطر ودبي بين منتصف وآخر شهر مارس القادم لتتيح الفرصة أمام مجموعة مختارة من كبار الشخصيات للتعرّف عن قرب على هذه الطائرة الأسطورية.

واحتفالاً بالجولة العالمية، ستطرح ’بريتلينغ‘ أيضاً سلسلة تضم 500 ساعة بإصدار محدود من طرازها الكرونوغراف الشهير ’نافيتايمر‘ (Navitimer) الخاص بعالم الطيران، وسيتم تخصيص 25 ساعة منها لأسواق الشرق الأوسط.

وتتميّز ساعة ’نافيتايمر 01‘ (Navitimer 01) الفولاذية، بإطار قطره 46 ملم بعيار ’مانوفاكتشر بريتلينغ كاليبر 01‘ (Manufacture Breitling Caliber 01)، والغطاء الخلفي محفور عليه شعار ’جولة بريتلينغ دي سي -3 العالمية‘ (Breitling DC-3 World Tour).

وجميع الساعات الـ500 سترافق طائرة ’بريتلينغ دي سي -3‘ في جولتها حول العالم، الأمر الذي يضمن أن تكون بالفعل جزءً من المغامرة بأكملها. وعند شراء كل ساعة ستهدى معها شهادة موقّعة شخصياً من ربّان الرحلة.

قامت طائرة ’دوغلاس دي سي -3‘ (دي سي اختصار لاسم دوغلاس كومارشيال) ثنائية المحرّكات المروحية برحلتها الأولى في العام 1935 في الوقت الذي كانت ’بريتلينغ‘ قد طرحت أول ساعاتها المخصّصة للطائرات المدنية والعسكرية.

وكان يُطلق على ’دي سي -3‘ لقب ’طائرة الهبوط في النورماندي‘ (Normandy landings plane) وهي تستوعب 20 راكباً وتتمتّع بسرعة ملاحة تصل إلى 241 كلم/ساعة (130 عقدة). وقد تم صنع أكثر من 16,000 طائرة ’دي سي -3‘، كما حصلت عليها معظم شركات الطيران الرئيسية كجزء من أساطيلها.

أما اليوم، يوجد منها أقل من 150 طائرة حول العالم قابلة للطيران، من بينها ’بريتلينغ دي سي -3‘ التي طارت للمرّة الأولى في العام 1940.

وهي تحلّق اليوم بألوان ’بريتلينغ‘ وتشارك في العديد من الاستعراضات الجوية المختلفة حول العالم.