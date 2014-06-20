حضري لحفل زفافك بأقل التكاليف

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كل فتاة تشرع في التحضير لحفل زفافها، تحتاج إلى نفقات باهظة، حتى تكون عروساً جميلة، وتفاصيل الحفل مميزة ولكننا نمنحك بعض النصائح كي تنجحي في توفير المال، الذي قد تحتاجينه في حياتك الزوجية وبيتك الجديد وفِي نفس الوقت تكون إطلالتك وتفاصيل حفل زفافك راقية ورائعة.

ننصحك باستئجار فستان الزفاف بدلاً من اقتنائه، لأن سعره سوف يكون أقل بكثير، خاصة أن فستان الزفاف تلبسينه يوماً واحداً فقط ولا يستدعي منك الإنفاق عليه مبلغاً كبيراً، أما إذا كنت من الفتيات اللائي يحرصن على ارتداء فستان زفاف أبيض جديد، اغتنمي فرصة انطلاق موسم التخفيضات واختاري واحداً بسعر معقول.

كثيرا ما يعرف موسم الصيف بكثرة تنظيم الأفراح وحفلات الزفاف والاحتفال بنجاحات الأبناء الدراسية، لذلك يكون هناك ضغطاً في حجز قاعات الحفلات سواءاً على مستوى الفنادق أو تلك المخصصة لتنظيم الأفراح، فترتفع الأسعار بشكل كبير، لكن في موسم الشتاء يمكنك أن تحظي بقاعة جميلة وسعر منخفض، ففكري جيداً في الوقت الذي تحتفلين فيه بزفافك

يمكن أن تختاري باقة أزهار جميلة محلية، دون اللجوء إلى تلك المستوردة التي تكلفك كثيراً

من المفروض أن تحضري باكراً في انتقاء الوجهة، التي سوف تقضين فيها شهر العسل، أي خلال موسم التخفيضات.

نقترح عليك خلال عملية التحضير لبطاقات الدعوة، أن تستغني عن البطاقات للمقربين منك حتى تقتصدي، ووجهي لهم الدعوة عن طريق الهاتف، أو خلال لقائك بهم وجهاً إلى وجه بطريقة شفوية، واكتفي بمنح البطاقات للمدعوين غير المقربين منك.

لا يهم إن كانت سيارة الزفاف باهظة الثمن، يكفيك أن تكون جميلة، حتى لا تهدري المال، لذلك دقيق في خياراتك وتبني الأنسب وتلك التي تكون بأسعار معقولة.