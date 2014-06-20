“برتني سبيرز” تعشق حبيبها الذي يصغرها ب12 عاماً بجنون

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يمكن لمتابعو وعشاق النجمة “برتني سبيرز”، التعرف الآن على الرجل الذي تحبه هذه الفنانة بجنون، فقد أعلنت عن انبهارها بشخصيته، فيا ترى من هو الصديق الجديد، الذي جعل “برتني” تخرج لأول مرة عن صمتها وتقاسم جمهورها فرحتها؟

لقد كشفت المطربة الأمريكية الشهيرة برتني سبيرز، التي تبلغ من العمر 35عاما للمرة الأولى عن ارتباطها بصديقها الجديد “سام أصغاري”، والذي تكبره هي بنحو 12عاماً، ولم تخف أنها كانت هي من قامت بالتعرف عليه، بعدما انجذبت بقوة إلى شخصيته اللطيفة، وأهم ما جاء في الاعتراف الصريح قولها: “..عشنا لحظات معاً وتحدثنا كثيراً خلال تصوير كليب أغنية Slumber Party ..”

ويمكن القول أن الفنانة برتني بادرت بدعوة صديقها لتناول العشاء معها، بعد مرور نحو 5 أشهر من عمر تعارفهما، وتحدثت عنه بلطف ممزوج بإعجاب كبير قائلة: “..إنه حقاً شخص لطيف ولديه حس الفكاهة..”.

وكانت الفنانة بريتني سبيرز قد قامت بنشر صورة وصفت بالمثيرة لحبيبها الجديد، عبر حسابها الرسمي علي موقع “تويتر”، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “..أحب هذا الشخص بجنون..”.

ومن تابع هذا الثنائي العاشق في الآونة الأخيرة، يكتشف أنهما حريصان على المواظبة في نشر صور لهما برفقة بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها ما نشرته بريتي لجمهورها على حسابها الرسمي على موقع الإنستغرام وهي صورة تجمعها بحبيبها الجديد، وكان ذلك أثناء احتفالهما بالعام الجديد، بل أن العديد من الصور والفديوهات المنشورة تتضمن مقاطع مضحكة، ويستقبلها الجمهور بالإعجاب والثناء عليها، وفوق ذلك حريص على متابعة جديد فنانته المحبوبة باستمرار ودون انقطاع.