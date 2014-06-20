يتفوق على الأبيض …… الأرز البني يحميك من السرطانات ومشاكل العظام والسمنة

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تعتبر الألياف مهمة جداً لصحة الإنسان ولابد أن يحتوي عليها النظام الغذائي اليومي لكل منا، والأرز البني واحد من الحبوب الكاملة التي تحتوي على الالياف فهو “الأرزز الأبيض قبل نزع القشرة وتخليصه من الألياف”، وبالتالي فهو أفضل من الأرز الأبيض، الذي بالرغم من احتوائه على فيتامينات وحديد، إلا أن أغلب القيمة الغذائية توجد في القشرة التي يتم نزعها عنه.

والأرز البني مرتفع القيمة الغذائية، فكوب واحد منه يغطي نسبة 88% من احتياج الإنسان اليومي للمنجنيز، الذي يساعد في تكوين الأحماض الدهنية المرتبطة بالجهاز العصبي، وإنتاج الكوليسترول.

كما أن قشرة الأرز البني تحتوي على معادن مهمة جداً لصحة الإنسان حيث تحتوي على الفوسفور واليود والكبريت والصوديوم والحديد والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والكلور، كما تحتوي القشرة على فيتامينات ب . وهذه القيمة الغذائية العالية التي يحملها الأرز البني جعلته ذو فوائد عديدة، تعرفي عليها:

الوقاية من الأمراض

يحتوي الأرز البني على حوالي 40% من الألياف المفيدة للجسم، لذلك فإن تناوله يحمي الجسم من أمراض عدة مثل سرطان القولون وسرطان الثدي، ويساعد فيي عملية الهضم وتقوية القلب .

يساعد في فقدان الوزن

يحتوي الأرز البني على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات عن الأرز الأبيض، لذلك فهو يساعد على منع زيادة الوزن.

بناء عظام قوية وصحية

الأرز البني غني بعنصر المنك الذي يقوي العظام و يقلل من التهاب المفاصل، لذلك ينصح بتناوله مرتين في الأسبوع وذلك لمنع حدوث التهابات في المفاصل وغيرها من الأمراض المتعلقة بالعظام .

تقليل معدلات الكوليسترول في الدم

يقلل الزيت الموجود في الأرز البني من نسبة الكوليسترول في الدم، ويحتوي على أحماض دهنية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

يساعد في سهولة عملية الهضم

يحتوي الأرز البني على الألياف غير القابلة للذوبان والتي تساعد في عملية الهضم، وبالتالي يمنع حدوث الإمساك .

يجعل الشعر والبشرة أكثر جمالاً

إن وعاء من الأرز البني يحتوي على 1.2 ملجرام من الزنك ، وهذا يساعد على الحصول على بشرة وشعر لامع، كما أنه يمنع حدوث مشاكل حب الشباب والطفح الجلدي

الوقاية من الربو

يحتوي الأرز البني على مواد مضادة للالتهابات والتي تمنع حدوث مشاكل الربو، بل يساعد أيضاً على تنظيم معدلات التنفس عند الأطفال .

الحصول على فم صحي

فالأرز البني مفيد جداً لصحة الفم، وذلك لأنه يعمل على منع حدوث مشاكل الأسنان وأمراض اللثة.