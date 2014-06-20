أزياء

أزياء الشباب والشابات مشرقة بالألوان والدنيم العصري هذا الصيف

by ريما لمع
شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

أزياء الشباب والشابات

تهوى غالبية الفئة الشبابية ارتداء أزياء عصرية من الجينز أو بألوان نابضة بالحياة. وتمثل دار الأزياء Pull&Bear هذه الفئة العمرية وتقدم لهم كل موسم أزياء عصرية حيوية ملائمة لسنهم وهذا الصيف أعدت لهم قطع مشرقة بالألوان كالزهري والبرتقالي، فيما الأقمشة غنية بالدنيم العصري الذي تهواه هذه الفئة العمرية.

تتبع التصاميم المخصصة للفتيات إتجاهات الموضة الرئيسية فتبرز طبعات الورود، المربعات الصغيرة وتطغى الأجواء الإستوائية. تتناسق الملابس الواسعة مع الأخرى المتداخلة، كالكورسيه، القمصان والسترات المحاكة والمزينة بالرسائل المطبوعة. كما تزخر الفساتين، التنانير والسترات بالتول الرقيق، قماش البوبلين والدنيم المتواجد على جميع القطع.

أزياء الشباب والشابات

وتستمد تصاميم الشباب وحيها بقوة من طابع “البانك”، حيث يظهر ذلك واضحاً في الرسائل المطبوعة على العديد من الملابس. كما يسيطر الدنيم الطاغي على الموضة لهذا الموسم على السترات وسراويل الجينز، في الوقت الذي تخلق طبعات الألوان المتداخلة طابعاً عصرياً بتناغمها مع تدرجات البرتقالي البارز على السترات.

You may also like

Leave a Comment