أزياء الشباب والشابات مشرقة بالألوان والدنيم العصري هذا الصيف

شارك

تهوى غالبية الفئة الشبابية ارتداء أزياء عصرية من الجينز أو بألوان نابضة بالحياة. وتمثل دار الأزياء Pull&Bear هذه الفئة العمرية وتقدم لهم كل موسم أزياء عصرية حيوية ملائمة لسنهم وهذا الصيف أعدت لهم قطع مشرقة بالألوان كالزهري والبرتقالي، فيما الأقمشة غنية بالدنيم العصري الذي تهواه هذه الفئة العمرية.

تتبع التصاميم المخصصة للفتيات إتجاهات الموضة الرئيسية فتبرز طبعات الورود، المربعات الصغيرة وتطغى الأجواء الإستوائية. تتناسق الملابس الواسعة مع الأخرى المتداخلة، كالكورسيه، القمصان والسترات المحاكة والمزينة بالرسائل المطبوعة. كما تزخر الفساتين، التنانير والسترات بالتول الرقيق، قماش البوبلين والدنيم المتواجد على جميع القطع.

وتستمد تصاميم الشباب وحيها بقوة من طابع “البانك”، حيث يظهر ذلك واضحاً في الرسائل المطبوعة على العديد من الملابس. كما يسيطر الدنيم الطاغي على الموضة لهذا الموسم على السترات وسراويل الجينز، في الوقت الذي تخلق طبعات الألوان المتداخلة طابعاً عصرياً بتناغمها مع تدرجات البرتقالي البارز على السترات.