بوراك أوزجفيت وفهرية أفجان يوزعان دعوات مؤقتة لحفل زفافهما

شارك

شرع أشهر خطيبان من الوسط الفني التركي بوراك أوزجفيت الشهير في الوطن العربي بإسم “بالي بيك” وفهرية أفجان، في توزيع دعوات حفل زفافهما حيث انتشرت صورة للدعوة عبر وسائل الإعلام الفنية، لكن النجم بوراك كشف أنها دعوى مؤقتة وليست أساسية، كونها خصصت فقط للعائلة والأصدقاء المقربين، لكن بطاقة الضيوف مازالت لم توزع بعد.

ألقت عدسات الباباراتزي القبض على النجم التركي بوراك أوزجفيت برفقة خطيبته فهرية أفجان، عندما كانا يتأهبان للخروج من عشاء في أحد مطاعم السمك الكائنة في منطقة أرناؤوط كوي، وحاولوا معرفة تفاصيل التحضيرات لحفل الزفاف، عقب قيام الثنائي بتوزيع دعوات العرس، التي انتشرت بشكل مذهل عبر وسائل الإعلام الفنية التركية، لكن بوراك قدم توضيحات فاجأت الجميع حول هذه الدعوات حيث قال: “..ليست بطاقة دعوة أساسية..لأنها بطاقة مبدئية تم إرسالها للعائلة والأصدقاء المقربين .. أما بخصوص بطاقة دعوة حفل الزفاف الأساسية.. لم يتم توزيعها إلى حد الآن..”.

الجدير بالإشارة فإن النجم بوراك الشهير في الوطن العربي بإسم “بالي بيك”، كان قد احتفل بخطوبته على فهرية أفجان شهر مارس الماضي في جلسة عائلية في ألمانيا، البلد الذي تعيش فيه أسرة فهرية، حيث توجت قصة حبهما الذي رأى النور خلال لقائهما في مسلسل يحمل عنوان “طائر النمنمة سنة 2013، وأديا فيه دور البطولة..وبعد هذا العمل الفني تطورت علاقتهما.

قرر بعدها النجم التركي بوراك أوزجفيت التقدم رسمياً لها، واتفق الخطيبان على أن يحتفلا بحفل زفافهم في أحد الفنادق المطلة على جسر البسفور في العاصمة التركية إسطنبول، ومن ثم قضاء شهر العسل في جزر المالديف، نزولاً عند رغبة خطيبته وتحقيقاً لأمنيتها التي أسرت له بها.

الجدير بالإشارة أنه يعرض للنجم بوراك في الوقت الحالي مسلسل يحمل عنوان “حب أعمى”” وتقاسمه فيه البطولة النجمة التركية نسليهان أتاغول