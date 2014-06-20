متفوقاً على جميع النجوم الأتراك…..بوراك أوزجيفيت يلاحق أخباره 8 ملايين متابع

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مازال الفنان التركي بوراك أوزجيفيت الشهير بدور “بالي بيك”، يواصل حصد النجاح والتألق من حيث المتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن عدد متابعيه من العشاق والمعجبين قد قفز إلى ما لا يقل عن 8 ملايين متابع، ويصنف هذا الممثل في الوقت الحالي في صدارة الفنانين والنجوم الأتراك الأكثر متابعة عبر موقع أنستغرام الشهير، علماً أنه قام مؤخراً بخطبة النجمة التركية فهرية أفغين التي جمعته بها قصة حب.

اللافت أن عدد معجبي النجم التركي “بالي بيك” قد حقق رقماً قياسياً حيث يتابع أخباره ما لا يقل عن 8 ملايين متابع، ومن المرتقب أن يكون هذا العدد مرشحاً للارتفاع بالنظر إلى الشهرة الواسعة التي حققها ومازال يحققها هذا النجم ،الذي اشتهر بعد نجاحه المحسوس في تقمص شخصية “بالي بيك”، في المسلسل التركي الذي حقق جماهرية كبيرة وواسعة في تركيا والوطن العربي ويتعلق الأمر ب “حريم السلطان”.

وهناك من أرجع عوامل تألق الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي في البداية، بفضل وسامته وكذلك بسبب حرصه على نشر جميع تفاصيل حياته الفنية والعائلية الخاصة، عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما يجعل محبيه حريصين على متابعة جديده وصوره من المصدر الرئيسي، هذا من جهة ومن جهة أخرى يرجح أن تكون قصة حبه الجميلة والرومانسية مع الممثلة التركية فهرية أفغين التي ترجمت بالخطوبة، قد جعلت الجمهور متعطش كثيراً من أجل معرفة أدق التفاصيل عن جديد الفنان المحبوب وخطيبته.

يذكر أن الفنان كان قد نجح في عالم الأزياء قبل اقتحامه عالم التمثيل، حيث صنف كأفضل عارض في تركيا عام 2003، والتقاه الجمهور العربي في دور عمر، حيث تقمص هذه الشخصية في مسلسل “الحب المستحيل”.