كيف ردت بورتشين تيرزي أوغلو “نسرين” على خبر انفصالها عن إيلكر كاليلي؟

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كشفت الممثلة التركية بورتشين تيرزي اوغلو الشهيرة في الوطن العربي باسم “نسرين” في مسلسل الرحمة، عن خطبتها بشكل رسمي من حبيبها الفنان إيلكر كاليلي، وذلك من خلال نشرها صورة خاصة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “أنستغرام”، وحرصت أن تظهر خاتم الخطوبة الذي أهداه لها زوجها المستقبلي وخطيبها إيلكر كاليلي لجمهورها، وهناك من علق على أن وضع الفنانة بورتشين للصورة جاء لتنفي أخبار ترددت حول انفصالها عن حبيبها الفنان، الذي تكبره بما لا يقل عن 5 أعوام.

وأخيراً توجت قصة حب النجمة التركية بورتشين وحبيبها الفنان إيلكر بالخطوبة، بعد أن تقدم لطلب يدها بشكل رسمي، علماً بأن علاقة حبهما بدأت خلال لقائهما في المسلسل الذي يحمل عنوان “بويراز كارايل” وقاما فيه بأدوار البطولة، وبعد ذلك لم يخفيا حتى أمام عدسات الإعلام العلاقة التي تجمعهما، لكن سرعان ما هاجمتهما الشائعات، وانتشرت بذلك أخبار تحدثت عن خلافات كثيرة أنهت علاقتهما، لكنهما أظهرا مؤخراً تشبث كل طرف بالآخر، بعد تقدم إيلكر كاليلي بشكل رسمي بطلب الزواج من حبيبته الممثلة التركية بورتشين تيرزي أوغلو الشهيرة في الوطن العربي باسم “نسرين” في مسلسل الرحمة، ولعل خاتم الخطوبة خير رد على كل ما أثير من شائعات حول الانفصال.

إذاً من المقرر أن ترتبط “بورتشين” للمرة الثانية في حياتها، ويأتي ذلك بعد فشل زواجها من النجم التركي مراد يلدريم الشهير في الوطن العربي باسم “أمير”، الذي اقترنت منه سنة 2008، بعد قصة حب جمعتها به خلال تصوير مسلسل “العاصفة”، وانفصلت عنه عام 2014، وكان مراد يلدريم قد تزوج من ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني في ديسمبر 2016، في حين ينتظر أن تعلن الفنانة بورتشين زواجها من خطيبها خلال الأشهر القليلة المقبلة.