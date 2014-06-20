بعد طلاقها في يناير الماضي…..النجمة برجي أكلاي”سلوى”تقع في حب راقص باليه

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فعلاً هو الحب..؟.. الذي تعيشه هذه الأيام النجمة التركية برجي أكلاي، الشهيرة في الوطن العربي باسم “سلوى” في المسلسل الذي يحمل عنوان “حب في مهب الريح”، خاصة أنه جاء بعد وقائع انفصالها عن زوجها بشكل رسمي شهر يناير الماضي، وفترة الفراغ التي مرت بها، حيث اشتعلت الشائعات التي تؤكد وقوعها في غرام راقص الباليه “جان تونالي”، الذي تربطها به علاقة صداقة قديمة.

تناولت العديد من المواقع الإعلامية خبر ارتباط الممثلة التركية برجي أكلاي الشهيرة في الوطن العربي باسم “سلوى” عاطفياً براقص الباليه “جان تونالي”، وجاء ذلك عقب طلاقها السريع من الفنان التركي سآرب ليفند أوغلو، حيث يروج أن الفنانة الحسناء تعيش هذه الأيام قصة حب جديدة مع “جان تونالي” التي تربطتها به أصلاً علاقة صداقة قوية قبل طلاقها وبقيت بعد حدوث الانفصال عن زوجها الفنان سآرب، لكن يبدو أن العلاقة تطورت واتخذت شكلاً مغايراً حيث تشير كل الأحداث إلى وجود قصة حب بينهما، ولكنهما حريصان على إخفائها عن أعين الإعلام.

وما أثار الشكوك وجعل المتتبعين لعلاقة الثنائي يرجحان اشتعال شرارة الحب في قلبي الصديقين، إقدام جان على نشر صورة تجمعه ببرجي، يقال أنها جعلت الشكوك تحوم حولهم أكثر. كما التقطت عدسات الباباراتزي الفضولية لحظة خروج الثنائي من سهرة خاصة جمعتهما، وبالتحديد من أحد مطاعم كاراكوي الكائنة في مدينة اسطنبول.

الجدير بالإشارة فإن الممثلة التركية برجي أكلاي كانت قد ربطتها قصة حب قوية بزوجها السابق سآرب ليفند أوغلو، خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل يحمل عنوان “الأغا الصغير”، توجت بالزواج عام 2014 لكن جاء الفراق بعد جلسة قضائية واحدة شهر يناير الماضي، وكان لهذا الفراق أثره العميق على الوسط الفني التركي.