(ملكات وامبراطورات الشرق) في مهرجان البستان

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انطلق مهرجان البستان الشتوي العريق في جبل لبنان في دورته الرابعة والعشرين هذا العام تحت عنوان (ملكات وامبراطورات من الشرق)، حيث تجسد عناصر السلطة والفخامة من خلال رؤية موسيقية من حقبة “الباروك”، والذي تناول تحديداً حياة ملكة مصر “كليوباترا”.

وقد جسدت السوبرانو السويسرية الشابة ريجولا ميولمان دور كليوباترا في العرض والذي رافقه بها فرقة (لافوليا باروك أوركستر) المعروفة بموسيقاها الجريئة وعشقها للإبداع، وقاد الأوركسترا التي تأسست عام 2007 الألماني روبن بيتر ميولر الذي بدأ العزف على آلة الكمان وهو في الرابعة من عمره

كانت قد اشتهرت الملكة كليوباترا بثقافتها الواسعة ومعرفتها بعلوم الفيزياء والكيمياء والفلك وأتقنت لغات عدة كما عرف عنها قوة الشخصية.

وتضمن برنامج الأمسية الطويل أعمالاً للمؤلف الألماني كارل هنريك جراون (1704-1759) والمؤلف الألماني الذي انتقل للعيش في بريطانيا جورج هاندل (1685-1759) والمؤلف الإيطالي أنطونيو فيفالدي (1678-1741) والمؤلف الإيطالي الذي تميز بأعماله الأوبرالية أليساندرو سكارلاتي (1660-1725) وغيرهم.

كانت ميرنا البستاني قد أسست مهرجان البستان عام 1994 رغبة منها في إعادة إحياء الثقافة في لبنان بعد الحرب الأهلية التي استمرت زهاء 15 عاماً وانتهت عام 1990.

الجدير بالذكر أن حقبة “الباروك” الفنية امتدت من عام 1600 حتى عام 1750 وعرفت بمعالجتها المبالغ فيها لمختلف المواضيع، وطرح التفاصيل بأسلوب واضح يسهل ترجمته وهذا ما جعلها مادة دسمة مرغوب تناولها في مختلف الأعمال الفنية.