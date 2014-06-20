بعيداً عن التمثيل….بثينة الرئيسي تتجه نحو الأزياء وتطلق مجموعتها الخاصة لرمضان2017

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طرحت مؤخراً الفنانة العمانية المبدعة بثينة الرئيسي عبر دار أزيائها “بيبا وورلد”، مجموعة أزياء جديدة خصصت مختلف قطعها للمرأة العربية حتى ترتديها خلال شهر رمضان، كونها ألبسة محتشمة ومستوحاة من عمق التقاليد العربية، وتضم هذه المجموعة بنطلونات عريضة وفساتين طويلة جذابة، إلى جانب قفاطين للسهرة وجلابيات وجمبسوت، بالإضافة إلى الدراعات، التي تحمل اللمسة العصرية والتصاميم الرائعة.

إذاً جديد الفنانة بثينة ليس عملاً فنياً تقوم ببطولته بل هو عمل مجموعة أزياء مبدعة من تصميمها، حيث استعرضت قطعاً رائعة ومميزة في جلسة تصوير جذابة عكست ذوقها الرفيع وأناقتها، فمن حيث الألوان يمكن القول أنها وفقت كثيراً بالتنويع فيها، أما فيما يتعلق بالقصات يمكن وصفها بالأنيقة والمتناسقة والعصرية بروح تقليدية محتشمة تتناسب وشهر رمضان الفضيل.

وقد دعت بثينة الرئيسي المرأة العربية عبر دار أزيائها “بيبا وورلد” لتجربة مجموعتها الجديدة التي تحمل اسم “زوارة” لرمضان 2017.

يذكر أن الفنانة بثينة عودت جمهورها العربي باستمرار على إطلالتها التي لا تخلو من الأناقة والسحر والتميز، من خلال تصاميم دار الأزياء الخاصة بها “بيبا وورلد” ولا تتردد في ارتدائهم خلال أعمالها الدرامية التي تقدمها، والمتتبع لمختلف إطلالاتها يستطيع أن يلمس الذوق الرفيع الذي تتمتع به.