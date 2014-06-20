النجمات يتشحن بالسواد في مهرجان القاهرة السينمائي

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الحزن على الساحر يخيم على حفل الافتتاح

أيمن الرفاعي

كانت دار الأوبرا المصرية على موعد بالأمس مع حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ذلك الحدث الذي ينتظره الوسط الفني على نار.

على أية حال فقد خيمت حالة من الحزن الشديد على حفل الإفتتاح بسبب وفاة النجم القدير محمود عبد العزيز. ويمكن القول بأنه كان الغائب الحاضر في المهرجان.

مشاهد كثيرة في حفل الافتتاح دللت على خسارة هذا النجم. في البداية تم إهداء الدورة الحالية لروح الفنان الراحل كما قام منظمو المهرجان بتثبيت صورة ضخمة للفنان محمود عبد العزيز تجمع بعض الشخصيات التي جسدها في حياته وكتب عليها عبارة نطق بها في مسلسل جبل الحلال وتتحدث عن الموت وهي ” الموت خواف علشان بيجي مستخبي. أقولك هو مش خواف. هو خجول لدرجة مش عايز حد يشوفه.”

لم تكن صورته هي المشهد الوحيد الذي جسد الحزن الشديد عليه ولكن تم تخصيص دقيقة حداد على روح الفنان الراحل في بداية حفل الإفتتاح. ولم يتمالك المخرج القدير محمد النجار نفسه عندما تحدث في المهرجان حيث أجهش بالبكاء ولم ينطق كلمة واحدة بعد ذلك.

أما القدير جلال الشرقاوي فقد كان أكثر شجاعة حيث بدا متماسكا وهو ينعي الساحر قائلا ” أشعر بروحه من حولنا وكأنه يقول للجميع لا أحد يحزن لفراقي”.

وقد غاب الفنان أحمد الفيشاوي والنجمة هالة صدقي عن حفل الإفتتاح معربين عن حزنهما الشديد على رحيل محمود عبد العزيز على الرغم من مشاركة هؤلاء النجوم في فيلم افتتاح المهرجان وهو ” يوم للستات”. وحتى هذا الفيلم نفسه تم تأجيل عرضه.

فقد كان مقررا إعادته اليوم الأربعاء في العاشرة صباحا ولكن تم تأجيله لأنه يتعارض مع موعد العزاء الخاص بالنجم محمود عبد العزيز.

معظم النجوم قرروا ارتداء الملابس السوداء حزنا وحدادا على روح هذا النجم العملاق. فقد ظهر النجم أحمد حلمي وزوجته منى زكي في ملابس سوداء لهذا السبب ونفس الأمر قامت به الفنانة درة وعدد لا حصر له من النجوم مثل لقاء الخميسي نجلاء بدر والتي ذكرت أنها كانت قد صممت فستانا أنيقا بدار روبرتو كافللي ولكنها استغنت عنه حدادا على هذا الرجل.

كما ارتدت دينا الشربيني أيضا اللون الأسود لنفس السبب. أما الفنانة اللبنانية مادلين طبر فلم يسعفها الوقت لتجهيز فستان آخر فظهرت بالفستان الأبيض لكنها قامت بتثبيت شريطة سوداء على صدر الفستان.

يذكر أن هذه هي الدورة رقم 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يشارك فيه حوالي 270 فنانا وما يزيد عن 200 فيلم من أكثر من 60 دولة حول العالم.

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