الكالسيوم وحده لا يكفي لبناء عظام قوية

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ما تأكله هو جزء مهم لصحة جسدك وعظامك، والخطوة الأساسية لذلك هو اتباع نظام غذائي متوازن، يقول جراح العظام جوزيف اسيني الطبيب في المركز الطبي السويدي في إنجلوود، “الكالسيوم هو لبنة بناء عظامنا فهو الذي يغذي الخلايا التي تقوي العظام “.

ولكن الكالسيوم وحده دون عناصر أخرى تدعمه لن يجدي نفعاً لذلك سنتعرف على تلك العناصر التي يحتاجها الكالسيوم للوقوف معه في بناء عظامنا ومصادر تلك العناصر.

لبناء عظام قوية وصحية ينصح بالأتي:

1. جبن الكالسيوم:

مثل الجبن السويسري والأميركي والبارميزان فهي تحتوي على كميات عالية من الكالسيوم، فمثلا حصتان من الجبن السويسري تحتوي على أكثر من 400 ملليغرام من الكالسيوم، يقول دكتور اسيني الكبار يحتاجون ما بين 1000 و 1300 ملغ من الكالسيوم في اليوم، لذلك أنصح بتناول شريحة أو اثنين على شطيرة، أو خلطها مع البيض لعمل العجة، وفي حال لم يكن النظام الغذائي الخاص بك يشمل منتجات الألبان والحليب، يمكنك تناول اللوز فهو أيضا من المصادر الجيدة للكالسيوم.

2. سمك السلمون:

لا يمكن للكالسيوم عمل بناء العظام بنفسه فهو يحتاج لفيتامين D من أجل انجاز هذه المهمة، يقول د اسيني “اذا كنت تشرب طن من الحليب فإن الجسم لا يمتص الكالسيوم بدون فيتامين D، وللحصول على الكالسيوم وفيتامين (د) في وجبة واحدة ينصح بتناول سمك السلمون المعلب الذي يحتوي على كمية كالسيوم أكثر من الطازجة أو المجمدة لأنه معلب مع عظام السمك الصالحة للأكل.

3. عصير البرتقال:

لا يوجد هناك الكثير من المصادر الطبيعية لفيتامين (د)، أو حتى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين D والكالسيوم، لهذا السبب فمن الأرجح البحث عن الأطعمة المدعمة بها، وعصير البرتقال المدعم بالكالسيوم وفيتامين (د) هو أحد الاختيارات الجيدة، فهو يساعد أيضاً على تلبية السعرات اليومية الموصى بها من الفاكهة.

4. الخضار الورقية:

مثل اللفت، الهندباء، الكرنب، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الجيدة للعظام، يقول اسيني “تحتوي الخضروات الورقية الخضراء على الكاروتينات، والتي يمكن أن تكون وقائية ضد فقدان العظام، كما تحتوي بعضها على الكالسيوم لبناء العظام.

5. البطاطا الحلوة:

التي تحتوي على كميات عالية من البيتا كاروتين، وهي المادة التي تعطيها لونها، فبعد 17 عاما من الدراسات الخاصة بهشاشة العظام وجد أن المشاركين الذين تناولوا معظم الأطعمة التي تحتوي على الكاروتينات هم أقل عرضة للكسور بنسبة 46٪ .

6. زيت الزيتون:

يحمي من التهاب المفاصل، الذي تسببه الأطعمة المصنعة، يقول اسيني، ” أظهرت بعض الدراسات أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك، وكذلك بعض الزيوت، مثل زيت الزيتون، هي جيدة كعلاج مضاد للالتهابات.

7. الطماطم:

تحتوي على الليكوبين، الذي يحمي من فقدان العظام، لذلك ينصح بإدخال معجون الطماطم وعصير الطماطم، وحساء الطماطم، في النظام الغذائي اليومي.

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