دار جامعة حمد بن خليفة للنشر: وعي كبير بأمراض السرطان في قطر

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شهدت دولة قطر انخفاضاً في حالات اكتشاف الإصابة بمرض السرطان في مراحله المتقدّمة أي الأكثر خطورة، نتيجة للازدياد المطرد للبحوث الداعمة للاكتشاف المبكر للمرض من خلال إجراء الفحوصات الذاتية والفحوصات الوقائية المبكرة.

وعلى الرغم أن مرض السرطان هو المسبّب الأكبر للوفيات لدى النساء في قطر، إلا أن اكتشافه في مراحل مبكّرة يعزز احتماليات نجاح العلاجات المتوفرة فضلاً عن فرص التغلب عليه. هذا ما توصلت إليه دراسة أجرتها دار جامعة حمد بن خليفة للنشر وتقول في بحثها:

يصاب الفرد بمرض السرطان عندما تنمو الخلايا بطريقة خاطئة وتتشكل خلايا جديدة لا يحتاجها الجسم فيما تبقى الخلايا القديمة أو المتضررة ولا تموت كما يجب. وفي هذه الحالة، تتراكم الخلايا وتشكل كتلة من الأنسجة تسمّى نمواً أو ورماً.

أما بالنسبة لسرطان الثدي، فإنه يصيب الفرد عندما تتكوّن أورام سرطانية في الثدي ويمكن لهذه الخلايا أن تنتشر بعيداً عن الورم الأصلي وصولاً إلى الشرايين الدموية أو اللمفاوية وتتشعّب داخل مختلف الأنسجة في كل أنحاء الجسد.

وعندما تنتقل الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم وتبدأ بإلحاق الضرر بأنسجة وأعضاء أخرى، يكون المصاب بالمرض قد دخل مرحلة تعرف بتسمية “النقيلة”.

يشكل عدد المتوفين من جراء مرض السرطان ١٨٪ من مجمل الوفيات في قطر من مختلف الشرائح العمرية وفقا لإحصائيات نشرتها منظمة الصحة العالمية في العام ٢٠١٤. وبذلك يصبح هذا المرض القاتل الثاني بعد الأمراض القلبية الوعائية فيما يختص بفئة الأمراض الداخلية غير المعدية. ويودي مرض سرطان الثدي بالتحديد بحياة ٣١٪ من مجمل الوفيات

حذّرت مقالة بحثية نشرت في مجلة ابن سينا على موقع كيوساينس التابع لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر من عواقب الإحصائيات الخطيرة والسلوكيات المرتبطة برفع مستوى الوعي والمعرفة بمرض السرطان والكشف المبكر له.

وقد نشرت هذه المقالة البحثية التي تحمل عنوان “فحص سرطان الثدي لدى النساء العرب المقيمات في دولة قطر: تعزيز الوعي والمعرفة والمشاركة في نشاطات كشف المرض” بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بمرض سرطان الثدي. وقد أشارت نتائج بحثية سابقة إلى الإصابة بسرطان الثدي عند المرأة تكتشف غالباً في مراحله المتقدّمة نتيجة لضعف نسبة المشاركة في نشاطات الكشف عن المرض.

وفي هذا الإطار بالتحديد، أجريت مقابلات استقصائية مع أكثر من ألف سيدة عربية (مواطنات قطريات ومقيمات غير قطريات يتحدّثن باللغة العربية) في سنّ ٣٥ وما فوق.

وقد أظهر الاستقصاء بأنّ أكثر من ٩٠٪ من النساء المشاركات في الدراسة على معرفة بمرض سرطان الثدي وقد تبيّن بأنّ ٧،٦٪ منهن تملكن معلومات أساسية عن فحوصات الكشف عن سرطان الثدي، وأنّ ٢٨،٩٪ على دراية بالفحص الذاتي، وأن ٤١،٨٪ على علم بفحوصات الثدي السريرية، وبأنّ ٢٦،٩ ٪ على دراية بصورة الثدي الإشعاعية

وقد تزامنت هذه الدراسة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمرض السرطان في مايو ٢٠١١. وقد سعت الحملة الخماسية للفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٦ إلى تحقيق هدف خفض نسب الإصابة بالسرطان في دولة قطر وتوفير الرعاية للمصابين به على مستويات عالية تتميز بها الدولة في منطقة الخليج وعالمياً.

ويشير تقرير مراجعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمرض السرطان إلى نجاح عدد من الحملات والمبادرات التي اختصت بسرطان الثدي في تعزيز الوعي بهذا المرض وزيادة عدد الفحوصات الكاشفة له (سواء السريرية أو الذاتية).