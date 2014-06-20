دراسة: الشموع المعطرة في المنزل تسبب الاختناق وضيق التنفس

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كشفت دراسة حديثة أن الشموع المعطرة يمكن أن تفسد الهواء في منزلك، وتضع عائلتك في دائرة خطر استنشاق الغبار والجراثيم الفطرية لمنعها تدوير الهواء.

وأشار الباحثون أن الشموع المعطرة ومنتجات التنظيف التي توصف بأنها منظفات للهواء، لها تأثير ضار على الهواء، وتسبب تلوثه وبالتالي تؤدي إلى زيادة خطر إصابة أصحاب المنزل بالمشاكل الصحية.

وقام فريق البحث بفحص عدد من المنازل، من خلال تثبيت مراقبات جسيمات هواء وعمل مسح للجسيمات الدقيقة لتشمل الغبار والجراثيم الفطرية وانبعاثات السيارات.

وجد الباحثون أن هذه الجسيمات الصغيرة يمكن أن تصل إلى عمق الرئتين، وتؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة بما فيها مشاكل في التنفس والقلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون أن حرق الشموع والبخور، وقلي الطعام في الزيت، ورش منتجات التنظيف أيضاً يؤدي إلى زيادة عدد الجسيمات الدقيقة في الهواء، وهو ما يشكل عدد من المخاطر الصحية للإنسان.