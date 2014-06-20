أزياء

النجمات الأكثر أناقة على سجادة مهرجان كان السينمائي 2017

by ريما لمع
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النجمات الأكثر أناقة على سجادة مهرجان كان السينمائي 2017

ينتظر الملايين من المتابعين حول العالم إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان “كان” السينمائي كل عام.

“اليقظة” اختارت مجموعة من الإطلالات الأكثر أناقة في الحفل السبعين لمهرجان “كان” 2017، فما رأيك بها؟

جوليان مور  Julianne Moore: إختارت التألق بفستان أحمر طويل من دار جيفنشي.

مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci: بدت غاية في الأناقة بتصميم رائع باللون الأزرق الكحلي وقماش الأورغنزا من دار ديور.

النجمات الأكثر أناقة على سجادة مهرجان كان السينمائي 2017

فان بينغ بينغ Fan BingBing: بدت رومانسية وأنيقة للغاية بفستان من الشيفون، من تصميم إيلي صعب، أزرق اللون، طويل مزوّد بـ”كاب” يصل إلى الأرض.

كلوتيلد كورو  Clotilde Courau: ظهرت بفستان متميز، مذهّب، مرصّع بالأحجار، طويل، ومزوّد بأكمام قصيرة من توقيع المصمم إيلي صعب.

سارة سمبايو  Sara Sampaio: تألقت عارضة الأزياء سارة سمبايو بفستان أحمر رومانسي طويل وواسع من دون أكمام، من توقيع المصمم زهير مراد.

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