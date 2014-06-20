في غياب تام للعرب…19 فيلم يتنافسون على سعفة “كان” الذهبية

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مع انطلاق الدورة ال70 لمهرجان كان السينمائي الدولي بالأمس، تم كشف النقاب عن الأفلام العالمية التي تتنافس على السعفة الذهبية للمهرجان.

حيث يتنافس على هذه الجائزة السنوية 19 فيلماً من كل بقاع الأرض، ليس بينهم فيلماً واحداً عربي حيث يسجل المهرجان هذا العام، غياب تام لأية أعمال عربية (تنافس بعض الأفلام العربية على بعض الجوائز المقامة على هامش المهرجان فقط).

أما عن الأفلام المشاركة فنذكر منها الفيلم الألماني “Aus dem nichts – in the fade ” ويدور الفيلم حول امرأة تركية تعيش في ألمانيا ولكنها تفقد عائلتها في حادث ارهابي فتقرر الانتقام.

كما ينافس أيضاً الفيلم الأمريكي “The Meyerowitz Stories” وهو من أفلام الدراما الأمريكية والذي تدور أحداثه حول الصراعات الأسرية، وتشمل قائمة أفلام المهرجان أيضاً فيلم “Okja ” وهو إنتاج مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات الأمريكية، ويندرج تحت تصنيف أعمال الإثارة.

تدور الأحداث هنا حول فتاة شابه تتحدى مافيا عالمية تريد اختطاف حبيبها ولكنها تنجح في إنقاذه في النهاية.

ويأتي فيلم “120 نبضة في الدقيقة” ليؤكد الحضور الفرنسي في المهرجان، ويحكي الفيلم عن المظاهرات والحروب التي دارت رحاها في فرنسا في التسعينات بين الحكومة والشعب حول الحق في الحصول على الدواء.

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً بفيلم “الغاضب” وهو فيلم يعاد إنتاجه من جديد بعدما أنتجته السينما الأمريكية عام 1971 وتسيطر على الفيلم أحداث الحرب والحب والخيانة.

أما فيلم “رودين” فهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا ويحكي عن قصة الحب الحقيقية بين النحات الفرنسي أوجست رودين وحبيبته كاميل كلوديل.

واشتركت النمسا وألمانيا وفرنسا أيضاً في إنتاج فيلم “نهاية سعيدة” والذي يحكي عن قصص اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للعيش في أوروبا ومن الملاحظ طغيان قصص الأفلام التي تحكي عن واقع عالمنا اليوم مثل الحروب واللجوء كما جاء ذلك بالعديد من الأعمال الأخرى.