3 أفلام عربية فقط تشارك في الدورة ال70 لمهرجان كان السينمائي

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كشف مهرجان “كان” السينمائي لهذه السنة، عن البرنامج الرسمي لدورته السبعين المقرر تنظيمه في الفترة الممتدة بين 17و28 مايو القادم، والذي سيتنافس فيه 18 فيلماً على جائزة السعفة الذهبية، والتي تصنف ضمن أهم وأرفع الجوائز السينمائية العالمية على الإطلاق، ويتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين هذه الأفلام التي يقوم بإخراجها أكبر وأهم المخرجين في العالم، وبالنسبة للمشاركة العربية فسوف تقتصر على ثلاثة أعمال سينمائية يتصدرها، فيلم “طبيعة الوقت” للجزائري كريم موساوي.

فقد تأكد مؤخراً أن المشاركة العربية في البرامج الرسمية لمهرجان “كان” السينمائي، قد اقتصرت على مشاركة فيلمين طويلين في مسابقة نظرة ما، ويتعلق الأمر بفيلم “على كف عفريت” للتونسية كوثر بن هنية و”طبيعة الوقت” للمخرج الجزائري كريم موساوي، إلى جانب مشاركة المخرج الفلسطيني الدنماركي مهدي فليفل بفيلم يحمل عنوان، “رجل يغرق” في مسابقة الأفلام القصيرة.

وسيعرض فيلم “أشباح اسماعيل” للمخرج الفرنسي الكبير أرنو دبلشان في حفل الافتتاح، والذي سيشارك في السباق على الجائزة باعتباره واحد من الثمانية عشر فيلماً، المنافسة على جائزة السعفة الذهبية في المهرجان، ويتصدر قائمة المنافسين أيضاً المخرج النمساوي مايكل هانيكه المتوج بسعفتين ذهبيتين بفضل فيلميه الأخيرين “الشريط الأبيض” و”حب”، ويتردد أنه يتطلع لنيل جائزة ثالثة من خلال فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان، “نهاية سعيدة” وتشارك في بطولته النجمة “إيزابيل أوبير”.

أما بخصوص الفيلم الجزائري المشارك بعنوان “طبيعة الوقت” فإنه يعد من الأفلام الطويلة للمخرج الجزائري الصاعد كريم موساوي، والذي يبشر بمستقبل واعد.

إذاً الأنظار سوف تتجه خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو القادم نحو المدينة الفرنسية الساحرة “كان”، من أجل رصد منافسة قوية ومشاركة عربية مازالت ضئيلة جداً بالنظر إلى الامكانيات والمواهب والقدرات المتوفرة.