جهاز صغير جداً يسمح لك بتعقب مركبتك باستعمال هاتفك الذكي

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محمد ناجي

هل حدث أن فقدت سيارتك في ساحة لإيقاف السيارات؟ نعم، يحدث. تذهب لإيقاف السيارة ثم للتسوق، وعندما تعود لن تكون لديك علامة على مكان وجود السيارة ثم تبدأ في التجوال والضغط على زر ريموت السيارة بحيث ينطلق صوت الجرس ومن الممكن أن يكون الموقف محبطاً خصوصاً في يوم حار ومشمس.

لا، لست بحاجة إلى تركيب نظام جي بي إس غالي الثمن لاقتفاء أثر سيارتك أو دفع اشتراك شهري لاستعماله.

الآن بات بمقدورك التمتع بوسيلة مبتكرة لتتبع أثر سيارتك من دون إنفاق أموال باهظة، هذه الوسيلة طورتها شركة ناشئة بكاليفورنيا الأميركية.

إنها عبارة عن جهاز دقيق صغير الحجم يعمل بهاتفك الذكي ويمكن أن يكون ما تبحث عنه بالضبط.

جهاز التعقب المتطور هذا يمكنه تغيير طريقة تعقبنا للأشياء المهمة في حياتنا…

المسألة بسيطة فما عليك سوى تثبيت التطبيق المجاني للجهاز على هاتفك الذكي وتوصيل التطبيق بالجهاز والاستعداد للانطلاق. وببساطه يتم توصيل الجهاز بأي شيء يراد تعقبه. عملية التهيئة كلها لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.

يمكنك توصيل جهاز التعقب المبتكر هذا بالمفاتيح والحقيبة والمحفظة وأجهزتك التكنولوجية المتطورة وأي شيء آخر لا تريد أن تفقده ثم استعمال تطبيق الجهاز لتحديد مكان الشيء المفقود في ثوان. وبالمناسبة سعر الجهاز منخفض جداً ولا يرهق الميزانية بالمرة.

وبأكثر من 1,5 مليون وحدة مباع عالمياً يعتبر هذا الحل الأنسب مادياً على الإطلاق للعثور على مفقوداتك!

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