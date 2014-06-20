بعد اختفائها طويلا كارين نوالي تعود للساحة الغنائية

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فضيلة بودريش

أعلنت الفنانة المصرية كارين نوالي التي غابت عن الوسط الفني وانقطعت عن جمهورها طيلة سنوات كاملة، عن عودتها القريبة إلى الوسط الفني، من خلال إطلاقها لثلاث أغاني متميزة، تختلف كثيرا عن كل ما قدمته في الفترة السابقة وخلال مشوارها الطربي، تعرف هذه الفنانة بأنها تقدم أغاني خفيفة وسريعة، تدخل البهجة في القلوب

وأكدت الفنانة المصرية كارين نوالي، الغائبة عن الغناء طيلة سنوات، أنها سوف تعود بقوة للمنافسة الفنية من خلال إصدار ثلاث أغان من نوع “سينغل”، وسوف تتركها مفاجأة للجميع، علما أن هذه الفنانة الشابة كانت قد تألقت بأغنيتين رائعتين حققت بهما نجاحا باهرا، ثم اختفت بعد ذلك، وكانت تراقب في فترة الانقطاع ما يؤديه النجوم العرب من الفنانين. ولم تخف المطربة صعوبة العودة من جديد، خاصة على صعيد اختيار الكلمات وانتقاء اللحن وما إلى غير ذلك، من أجل التميز والتواجد في الصفوف الأمامية والمنافسة من أجل استقطاب أكبر عدد من المعجبين بفنها.

يذكر أن الفنانة كارين نوالي، التي رغم جمالها لم تقتحم بعد مجال التمثيل وإن كانت مهتمة به، فهي مطربة برزت في مطلع الألفية، واشتهرت لدى الجمهور من خلال أغنية “ألف وعد”، التي صورت كفيديو ثم أطلقت بعد ذلك ألبوم يحمل نفس عنوان هذه الأغنية، وبعدها قامت بتصوير أغنية ثانية من نفس الألبوم، تحمل عنوان “راح وغاب”، علما أن كارين نوالي عادت للظهور خلال الأشهر القليلة الماضية، من خلال إحياء الخيم الرمضانية، وكانت قد تزوجت من المصور الصحفي سيد شعراوي، والحفل كان قد أقيم في منزل المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم.

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