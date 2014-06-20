نادي مانشستر سيتي للسيدات يدعم صفوفه بانضمام اللاعبة كارلي لويد

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أعلن نادي مانشستر سيتي للسيدات عن انضمام اللاعبة كارلي لويد إلى صفوفه لتشارك في منافسات سبرينغ سيريز 2017 وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات ودوري أبطال أوروبا للسيدات.

وتحمل كارلي لويد في جعبتها العديد من الإنجازات فهي كابتن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم للسيدات الذي أحرزت معه لقب كأس العالم، كما منحها الفيفا جائزة أفضل لاعب كرة القدم لفئة السيدات لهذا العام، وتنضم كارلي إلى نادي مانشستر سيتي بعد موسم مميز للنادي.

واحتفل نادي مانشستر سيتي للسيدات هذا العام بلقبي الدوري الانجليزي الممتاز للسيدات وكأس كونتيننتال تايرز، بعد أن قدم أداءً مذهلاً طوال العام ونال لقب الدوري بدون خسارة أي مباراة، وتابع تحقيق الأرقام القياسية المحلية في استقطاب المشجعين لحضور مباريات كرة القدم لفئة السيدات.

وتبدأ لويد تدريباتها مع النادي في أوائل شهر مارس، بعد اختتام منافسات كأس “شي بيليفز” في الولايات المتحدة الأمريكية، لتشارك في المباراة التي تجمع نادي مانشستر سيتي مع نادي فورتشونا هورينغ من الدنمارك خلال ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

وعلقت كارلي لويد حول انتقالها للعب مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز: “أنا في غاية السعادة لانضمامي إلى صفوف مانشستر سيتي الذي يقود عملية تطوير رياضة كرة القدم لفئة السيدات سواء داخل الملعب أو خارجه. كانت مسيرتي الكروية محصورة بمشاركتي في بطولات الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا متحمسة لهذه الفرصة المميزة لتحقيق طموحاتي واختبار قدراتي في بيئة كروية مختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا”.

وتابعت: “أنا أتطلع لارتداء قميص السيتي ودخول الملعب مع أعضاء الفريق لتحقيق آمال الجمهور، خاصة مع المنافسات والتحديات التي تنتظرنا في سبرينغ سيريز وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات”.