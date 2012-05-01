النجوم يتسابقون على تهنئة كارمن ومصطفى

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أيمن الرفاعي

تم عقد قران النجمة الشابة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجاري.

حضر عقد القران مجموعة من النجوم منهم أحمد جمال وساندي والملحن شادي حسن والملحن أحمد حسين وكذلك الشاعر بهاء الدين محمد و محمد شاهين ومحمد عباس ومحمد سراج وأيضا الموزع أحمد إبراهيم ومينا عطا.

حيث تمت خطبة نجمة ” أرب أيدول” كارمن سليمان الشهر الماضي على الملحن الشاب مصطفى جاد.

وقد انهالت التهاني على النجمين من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وكانت الفنانة أصالة أول المهنئين حيث غردت قائلة ” ألف مبروك وربي يتمملكم بخير وتكونوا وش السعد على بعض يارب العالمين” أما الفنان تامر حسني فقد قدم التهاني قائلا ” الف الف الف الف مبرووووووك لحبايب قلبي وإخواتي أجمل عروسين. يلا يا بنات سمعونا أحلى زغروطة.”

أما الفنان أحمد جمال فقد نشر صورة تجمعه بالعروسين معلقا ” مبروك للقمرين مصطفى وكارمن” كما علقت النجمة هايدي موسى قائلة ” العسل ربنا يتمم عليهم بخير يارب”.

يذكر أن أحدث أعمال كارمن سليمان كانت أغنية مسلسل ” ليلة” وهي بعنوان ” بتيجي على الطيبين” والتي كتب كلماتها سلطان صلاح ولحنها خالد عز.

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