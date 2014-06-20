“الخروب” مشروب سحري يقي من الإنفلونزا وضغط الدم وهشاشة العظام

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الخروب أو “الخرنوب” ثمرة جافة لشجر الخروب الذي يتبع الفصيلة البقولية، وهي كبيرة الحجم دائمة الخضرة تنمو في الأراضي الصخرية الجافة، وقد استخدم لب الثمرة كطعام حلو، وللخروب العديد من الفوائد الرائعة، بالإضافة إلى مذاقه الجميل، ويشتهر الخروب أيضاً أنه يمكن تناوله كطعام وكعصير.

فوائد الخروب

يحتوي على أحماض تعمل بمثابة مسكن، مضاد للحساسية، مضاد للجراثيم، مضادات للأكسدة، مضاد للفيروسات ومطهر.

الخروب يحسن الهضم ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

يستخدم لعلاج الإسهال عند الأطفال والبالغين على حد سواء.

لا يحتوي على مادة الكافيين، لذلك هو مفيد للناس المصابين بارتفاع ضغط الدم.

شرب الخروب بانتظام يساعد في الوقاية من سرطان الرئة.

يحتوي على فيتامين E، الذى يساعد في علاج السعال والإنفلونزا.

يحتوي على الحديد، والذى يساعد على التغلب على فقر الدم.

يحتوي على حمض يعرف باسم “Gallic acid ” والذى يساعد في منع وعلاج شلل الأطفال.

يعتبر أيضاً علاج مضاد لمرض هشاشة العظام، وذلك بسبب غناه بالفوسفور والكالسيوم.

يقوم المطربين بمضغ الخروب لأنه يعمل على تنقية الصوت والحلق.

كل هذه الفوائد تشجعك أنت وأطفالك على تناول الخروب والعصائر الطبيعية، بدلاً من المشروبات الغازية .

استخدامات الخروب الأخرى