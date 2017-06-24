الصفحة الرئيسية > لنجاحهما الكبير …حفلان غنائيان ضخمان لكارول سماحة على التلفزيون في العيد

لنجاحهما الكبير …حفلان غنائيان ضخمان لكارول سماحة على التلفزيون في العيد

بقلم ريما لمع

يونيو ٢٤ ,٢٠١٧

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

حفلان غنائيان ضخمان لكارول سماحة على التلفزيون في العيد

بعد أن حققا نجاحاً كبيراً خلال عرضهما، ولمناسبة عيد الفطر السعيد، سيتمّ عرض حفلي النجمة كارول سماحة على الشاشة الصغيرة.

العرض الغنائي الراقص الذي قدمتهُ كارول ضمن فعاليات مهرجانات بيبلوس الدولية العام الماضي سيُعرض عبر قناتيّ الـLBCI والـLDC يوم الإثنين ٢٦ حزيران/يونيو الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت بيروت.

أما حفل كارول “The Love Concert” الذي قدمتهُ هذا العام على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر، سيتم عرضهُ يوم الخميس ٢٩ حزيران/يونيو الساعة ١٢ مُنتصف الليل بتوقيت القاهرة عبر قناة DMC.

يُذكر أنَّ كارول سماحة ستفتتح مهرجانات بترون الدولية بحفلٍ فني ضخم في ١٢ آب/أغسطس بالإضافة لإحيائها حفلاتٍ أخرى خلال فصل الصيف تُعلن عنها قريباً.

الأوسمة

اخترنا لك

اليسا نجوم ومشاهير جوائز مهرجان الموسيقى العربية...سعد لمجرد يكتسح ب3 جوائز رغم غيابه

أبريل ٢٥ ,٢٠١٧

نجوم ومشاهير باباراتزي اليقظة النجمة العمانية بثينة الرئيسي: فارس أحلامي متناقض مثلي

يونيو ١٦ ,٢٠١٢

الفارسة الاعلامية أحلام العجارمة نجوم ومشاهير الفارسة الاعلامية أحلام العجارمة : علاقتي بـــ " شاهين " رومانسية للغاية

يونيو ١٨ ,٢٠١٥

الإعلامية نهى نبيل نجوم ومشاهير بعد غياب تعود من باب الموضة الإعلامية نهى نبيل

ديسمبر ٢٨ ,٢٠١٣