لنجاحهما الكبير …حفلان غنائيان ضخمان لكارول سماحة على التلفزيون في العيد

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بعد أن حققا نجاحاً كبيراً خلال عرضهما، ولمناسبة عيد الفطر السعيد، سيتمّ عرض حفلي النجمة كارول سماحة على الشاشة الصغيرة.

العرض الغنائي الراقص الذي قدمتهُ كارول ضمن فعاليات مهرجانات بيبلوس الدولية العام الماضي سيُعرض عبر قناتيّ الـLBCI والـLDC يوم الإثنين ٢٦ حزيران/يونيو الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت بيروت.

أما حفل كارول “The Love Concert” الذي قدمتهُ هذا العام على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر، سيتم عرضهُ يوم الخميس ٢٩ حزيران/يونيو الساعة ١٢ مُنتصف الليل بتوقيت القاهرة عبر قناة DMC.

يُذكر أنَّ كارول سماحة ستفتتح مهرجانات بترون الدولية بحفلٍ فني ضخم في ١٢ آب/أغسطس بالإضافة لإحيائها حفلاتٍ أخرى خلال فصل الصيف تُعلن عنها قريباً.