اختفاء ألبومها من الأسواق…كارول سماحة في حفل غنائي بالقاهرة

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الجمهور العربي على موعد مع حفل غنائي كبير، للنجمة اللبنانية كارول سماحة المقرر إحيائه، خلال الأسبوع الأول من مطلع العام المقبل في القاهرة، على اعتبار أنها ستنتقي عدة أغاني من ألبومها الجديد “ذكرياتي”، لتقديمها كهدية للمعجبين بفنها بمناسبة حلول عام 2017، خاصة أن هذا الألبوم اكتسح وتصدر الريادة في السوق بعد نفاذ طبعتين منه.

تلتقي المطربة اللبنانية كارول سماحة يوم الـ7 من شهر يناير 2017، بجمهورها على مسرح أوبرا جامعة مصر، الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يرافقها المايسترو سليم سحاب في حفلتها الخاصة، وحسب ما تسرب من أخبار من محيط النجمة اللبنانية، تأكد أنها تنوي تأدية أجمل ما غنت من ألبومها الأخير، الذي يحمل عنوان “ذكرياتي، علما أنها كانت قد أطلقته خلال موسم الربيع الماضي وجعلها تحتل الريادة ضمن الألبومات في الـVirgin Megastore في الوطن العربي، ونفذت الطبعتين الأوليتين من هذا الألبوم في زمن قياسي.

يذكر أن هذا الألبوم الناجح جعل الجمهور العربي، في العديد من البلدان يتعطش للاستماع إليه ويتشوق لاقتنائه، ويتساءل عن سبب ندرته في السوق منذ عدة أسابيع، مما جعل كارول تخرج عن صمتها وتوضح عبر مكتبها الإعلامي، حيث نشر بيانا رسميا على صفحتها الرسمية، عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، وبررت فيه دوافع وأسباب غياب الألبوم عن السوق.

ونص البيان تضمن هذه التوضيحات: “..إن المشكلة مع شركة التوزيع المسؤولة، عن توزيع الألبوم داخل الدول العربية، هي السبب في اختفاء الألبوم من متاجر Virgin، ويتم حاليا المساومة مع الشركة للوصول لحل نهائي..”. يذكر أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لم تترد في تقديم عبارات الاعتذار لجمهورها، والتزمت بتوفير نسخة جديدة من هذا الألبوم الناجح، على مستوى الأسواق في الوطن العربي.

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