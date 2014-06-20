كارول سماحة تغني في افتتاح كأس العالم للسيدات

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فضيلة بودريش

وقع الاختيار على المطربة كارول سماحة، لافتتاح كأس العالم للسيدات تحت 17 التي تحتضنها الأردن، في حفل ينتظر أن يكون ضخما يوم30 سبتمبر الجاري على استاد عمان الدولي ، من خلال تأدية الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان “الأردن ملعبنا”، ويقاسمها الغناء المطرب الأردني حسين سلمان، وقام بتلحين وتوزيع الأغنية المؤلف الموسيقي ميشال فاضل ومن كلمات عمر ساري.

وأخيرا أطلقت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للسيدات تحت 17 بالأردن، الأغنية الرسمية للبطولة “الأردن ملعبنا”، التي تؤديها النجمة اللبنانية كارول سماحة ، ويشاركها في الغناء الفنان الأردني حسين سلمان، وانتهي من إطلاق الأغنية بشكل حصري عبر تطبيق أنغامي، حتى تذاع كما كان مبرمجا بحر الأسبوع المقبل عبر جميع الإذاعات العربية.

وتبقى الملكية الحصرية لهذه الأغنية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ، ومن المقرر أن يتم بثها عبر المنصات الإعلامية الرسمية لـ FIFA وموجهة لملايين المستمعين عبر العالم. إذا تحيي كارول سماحة حفل الافتتاح المنتظر أن يكون كبيرا للبطولة على مسرح ملعب عمان الدولي.

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