ازياء “كارولين هيريرا” في شتاء 2016 لسيدة انيقة اثناء السفر

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دبي – ريم حنبظاظة

تتسم مجموعة ” CH Carolina Herrera” لخريف وشتاء 2016، بانها قطع عالية الأناقة وأقمشة غنية وتصاميم انسيابية مُتقنة،حيث تقدّم المجموعة أزياء رائعة غير معقّدة تناسب السيدة التي تفكر بالسفر وهي في قمة اناقتها.

يحمل هذا الموسم ملابس منفصلة سهلة الارتداء ومثالية لأن تُلبس فوق بعضها في طبقات تبرز الأشكال الفضفاضة، كما تتمتع الأكسسوارات بمزايا تسمح لك بتنسيقها كما يحلو لك، سواء كانت حقيبة بمسكة من الأعلى أو تُحمل بالكتف، أما مجموعة الأحذية فهي مصقولة ومصنوعة من جلد السويد.

أما النتيجة فهي خزانة أزياء كاملة ومثالية لسيدات ” CH Carolina Herrera” لطلة عالمية لسيدة دائمة الحركة والتنقل.

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