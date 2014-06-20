طريقة آمنه وفعالة لغسل السجاد

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تشكل عملية غسل السجاد مهمة ثقيلة على ربة البيت نظراً لصعوبة حمله وصعوبة فرده مرة أخرى إذا ما أرادت تنظيفه بنفسها في المنزل أو أنها ستقوم بإرسالة إلى محلات التنظيف المختصة وهي عادة ما تكون مكلفة.. لذلك سنقدم وسيلة سهلة وغير مكلفة وفعالة جداً في تنظيف السجاد والمحافظة عليه

مكونات خلطة التنظيف

تعتبر جميع مكوناتها من داخل منزلك دون ان تنفقي أية مبالغ باهظة والمكونات كالآتي

١-نصف كوب من المسحوق المبيض الخاص بالألوان

٢-نصف كوب أيضاً من الكربونات

٣ -كوب من مسحوق غسيل الملابس

٤-بخاخة ماء نظيفة وفارغة

طريقة التنظيف

قومي بإفراغ جميع المكونات داخل البخاخة بالإصافة إلى كوباً من الماء الدافئ مع رج البخاخة جيداً حتى يتم خلط المكونات بصورة جيدة، ثم قومي ببخ الخليط على السجادة ومسحها جيداً باستخدام قطعة من الاسفنج المبلل ولكن قبل ذلك لابد وأن تتركي الخليط على السجاد لمدة ربع ساعة أو عشر دقائق إلى أن يتم التفاعل بين الخليط والسجاد وبعد أن يتم المسح جيداً عليك ان تأتي بفوطة مبللة لإزالة ما تبقى من الخليط ثم تأتي بفوطة أخرى جافة من القطن لكي تجففي السجاد وسوف تشاهدين النتائج مبهرة مع اول استعمال ولكن لابد أن تعرضي السجاد للهواء أو الشمس

ملحوظة:

السجاد من أكثر الأماكن التي تعتبر مرتعاً للحشرات الدقيقة والتقاطاً للأتربة التي لا ترى بالعين المجردة والتي تسبب الكثير من أمراض الحساسية لدى الكبار والصغار لذلك لابد من الاعتناء بنظافته دائماً وتعرضيه للشمس والهواء من وقت لآخر …